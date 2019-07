La seconda settimana di luglio, già dalle anticipazioni, promette di regalare ai numerosi telespettatori della soap Un posto al sole straordinari colpi di scena che, come sempre, terranno il pubblico con il fiato sospeso. In particolare, gli episodi in onda da lunedì 8 a venerdì 12 luglio si concentreranno sul controverso rapporto tra Leonardo e Serena. La donna, dopo aver scoperto l'attività illecita che Leonardo ha organizzato su una delle sue imbarcazioni, prenderà le distanze dal ragazzo rimanendo particolarmente delusa dal suo comportamento.

Pubblicità

Pubblicità

Tuttavia, l'evidente complicità tra i due spingerà Serena a coprire Leonardo. Una mossa che avvicinerà particolarmente i due ragazzi e che porterà Leonardo a far di tutto pur di ottenere il perdono dalla Cirillo.

Alberto dichiara guerra a Serena e Filippo

Se, dunque, Serena dovrà fare i conti con il controverso rapporto che la lega a Leonardo, anche dal punto di vista lavorativo, la donna affronterà un periodo particolarmente complesso. Il maggiore dei Palladini, infatti, dichiarerà guerra a lei e a suo marito Filippo.

Pubblicità

Una situazione inaspettata che li getterà nel panico e li costringerà a correre ai ripari. L'obiettivo di Alberto sarà, infatti, quello di sottrarre ai due il progetto riguardante il noleggio di barche di lusso.L'altro filone che verrà affrontato nel corso degli episodi di Un posto al sole, in onda dall'8 al 12 luglio, riguarderà invece la complessa situazione sentimentale che affronterà Vittorio. Il ragazzo, sempre più in crisi a causa delle pressioni della madre, deciderà di proporre un viaggio alla sua fidanzata.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Un Posto Al Sole

Tuttavia, la fuga romantica non andrà come previsto e il giovane Del Bue continuerà ad essere ossessionato dal ricordo di Anita. Una situazione che lo convincerà, una volta tornato a Napoli, a prendere finalmente una decisione.

Marina decide di ospitare Arturo nella sua abitazione

Spazio anche per il personaggio di Marina. La Giordano, sempre più ossessionata dall'identità del senzatetto che si è introdotto nella sua abitazione, deciderà di ospitarlo nella sua villa per scoprire qualcosa in più su di lui.

La donna si convincerà, infatti, che Arturo sia in realtà suo padre. Otello, nel frattempo, diventerà una vera e propria star del web per aver salvato - in modo del tutto casuale - la vita ad un suo amico. Una situazione che rallegrerà tutti i suoi cari, ma si scontrerà con il malcontento di Renato sempre più convinto che l'amico, in realtà, l'abbia solo usato. Infine, l'ossessione di Diego nei confronti della sua ex giungerà ad un punto di svolta quando il ragazzo deciderà di instaurare con lei un semplice rapporto di amicizia.

Pubblicità

Una situazione che preoccuperà Raffaele e lo spingerà a parlare con Beatrice per convincerla a prendere le distanze dal figlio.