Torna l'appuntamento dedicato alle notizie su Un posto al sole, la soap opera partenopea in onda da oltre vent'anni su Rai 3. Nelle nuove puntate in onda da lunedì 15 a venerdì 19 luglio, i telespettatori assisteranno al ritorno di Patrizio Giordano a Napoli mentre Marina scoprirà che Arturo ha una brutta malattia. Infine Raffaele mostrerà preoccupazione per Diego scomparso nel nulla.

Upas: Filippo torna a Napoli

Le anticipazioni di Un posto al sole, che i telespettatori avranno modo di vedere da lunedì 15 a venerdì 19 luglio su Rai 3, svelano che Patrizio tornerà a Napoli, rivelando di aver portato a termine lo stage.

Nel frattempo Beatrice dirà di aver ricevuto un'allettante proposta lavorativa, tanto da pensare di accettarla al volo. Diego, invece, continuerà ad essere ossessionato dall'ex fidanzata, tanto da voler compiere un gesto inconsulto. Allo stesso tempo, Filippo partirà per un viaggio di lavoro, sebbene sappia che proprio questo nuoce al rapporto con Serena. Intanto Otello deciderà di prendere le distanze dai famigliari, dopo aver riscontrato un enorme successo sul web

Anticipazioni Un posto al sole: Marina vicina al clochard

Marina cercherà di avere un legame con il clochard se non venisse a galla un'inquietante verità.

Patrizio Giordano, invece, sarà molto preoccupato per la latitanza del fratello mentre per Beatrice giungerà il giorno della verità. Nel frattempo il destino di accanirà su Serena e Filippo, i quali aiuteranno il Ferri nella sua attività imprenditoriale. Fortunatamente, si prospetterà una soluziona per la coppia, proprio quando tutto sembrerà accanirsi su di loro.

Arturo è malato di cancro

Le trame di Un posto al sole in onda a fine luglio svelano che Marina verrà a sapere che Arturo è malato di cancro.

L'uomo, infatti, rifiuterà di sottoporsi alle cure per sconfiggere il tumore. Il Giordano, invece, riceverà un'occasione lavorativa d'oro, sebbene prenda del tempo per rifletterci. Allo stesso tempo, Giulia farà le valige per raggiungere Deniz, se Mirko non sentisse il bisogno di averla vicina. Durante la permanenza con il compagno, la Poggi sarà raggiunta da una spiacevole sorpresa.

La scomparsa di Diego

Patrizio sarà convinto dai Sartori ad accettare la proposta di lavoro.

Infatti deciderà di diventare lo chef a bordo della loro lussuosa imbarcazione, tanto da sentire il bisogno di comunicarlo al Ferri. Più tardi, Roberto, Filippo e sua moglie inaugureranno la loro attività imprenditoriale come Patrizio che si getterà a capofitto nel nuovo lavoro. Diego, invece, sembrerà essere scomparso nel nulla, tanto da destare la preoccupazione di Raffaele. Infine Giulia avrà dei dubbi sull'uomo di cui si è innamorata mentre Vittorio tornerà a Napoli insieme ad Alex dopo un viaggio a Berlino.