Da quando è iniziata l'estate, sono tante le copertine che le riviste di Gossip hanno dedicato alle coppie che si sono formate in questo periodo: dopo quello tra Giulia De Lellis e Andrea Iannone, il settimanale "Chi" ha paparazzato il primo bacio tra due cantanti amatissimi che pare si siano fidanzati. Elodie Di Patrizi e Marracash, dunque, sono stati beccati mentre si scambiavano tenerezze ad un incontro di boxe: l'ex allieva di Amici avrebbe ritrovato l'amore dopo tanti flirt mai confermati.

Pubblicità

Pubblicità

Anche Stefano De Martino è al settimo cielo: il ricongiungimento con Belen Rodriguez sembra essere la cosa migliore che potesse capire al napoletano, che condivide con i fan sui social tanti momenti della ritrovata armonia con la moglie.

Elodie tra le braccia di Marracash: 'galeotto' fu il duetto

Dopo il presunto flirt con Mario Balotelli, Elodie Di Patrizi torna al centro del gossip per una nuova frequentazione, questa volta documentata da foto inequivocabili.

Pubblicità

Se con il calciatore si è trattata solo di voci mai confermate, è Marracash che la cantante sembra fare sul serio: l'ultimo numero di "Chi", infatti, ha pubblicato gli scatti delle tenerezze che i due si sono scambiati durante un incontro di boxe al quale hanno assistito.

L'ex allieva di Amici, dunque, è stata paparazzata mentre baciava con passione il collega: si dice che l'amore tra i due artisti sia nato grazie al duetto che hanno inciso poco tempo fa.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Gossip Amici Di Maria

In questo periodo, infatti, la ragazza impazza in radio con il singolo "Margarita", cantato in coppia con quello che dovrebbe essere il suo nuovo fidanzato.

Per la prima volta dopo tanto tempo, Elodie esce allo scoperto con un uomo: dopo la storia mediatica con Lele Esposito durante il talent show e quella un po' più riservata con il dj Andrea Maggino, la Di Patrizi torna prepotentemente in copertina per la relazione che ha intrapreso con uno dei rapper più amati.

Belen e Stefano pazzi d'amore anche in vacanza

Un altro ex protagonista di Amici che di recente sta facendo parlare di sé per le novità sentimentali che lo riguardano, è Stefano De Martino: da quando si è ricongiunto con Belen Rodriguez nel periodo di Pasqua (con una vacanza in famiglia a Marrakech), non passa giorno che il ballerino non pubblichi qualcosa di romantico per la sua mogliettina.

Come è possibile vedere dalle foto e dai video che la coppia condivide su Instagram in questi giorni, attualmente si trovano a Ibiza con il figlio Santiago: ieri sera, però, i piccioncini hanno deciso di concedersi una cena romantica con tanto di bacio a favore di obiettivo.

Pubblicità

L'estate dell'argentina e del napoletano, dunque, è ufficialmente iniziata: le riviste di gossip hanno sempre raccontato che i coniugi trascorreranno tutte le vacanze nella loro amata isola spagnola, la stessa che si dice farà da sfondo alle nozze bis che dovrebbero celebrarsi il 20 settembre prossimo.