Torna l'appuntamento dedicato alle notizie su Bitter Sweet - Ingredienti d'amore, la Serie TV made in Turchia, che sta letteralmente infiammando i pomeriggi degli italiani. Le trame della nuova puntata in programma venerdì 19 luglio alle ore 14:45 su Canale 5, svelano che Ferit Aslan prenderà una scelta sofferta. L'affarista, infatti, deciderà di recidere il contratto che lo lega a Nazli Piran, in modo che possa realizzare il suo sogno nel cassetto.

Bitter Sweet: puntata del 18 luglio

Nella puntata precedente di Bitter Sweet, andata in onda giovedì 18 luglio su Canale 5, abbiamo visto Nazli (Ozge Gurel) restare a lavorare per Ferit (Can Yaman) in quanto non ha i soldi per pagare la penale prevista dal contratto che ha regolarmente firmato davanti all'affarista. La cuoca, però, non si trova più a suo agio nella cucina dell'Aslan, tanto da studiare un modo per farsi licenziare. Nel frattempo Deniz pur di dividere la Piran da Ferit, di cui è follemente innamorato, ha proposto di pagare lui 100 mila lire, ossia la penale.

Nazli rifiuta l'aiuto di Deniz

Fatos (Oznur Serceler) e Engin, invece si sono fidanzati ufficialmente, dimostrando di superare le incomprensioni che avevano minato finora il loro rapporto. Una decisione che ha spezzato il cuore di Tarik. Allo stesso tempo, la sorella di Asuman ha rifiutato il prestito di Deniz, in quanto non vuole contrarre un altro debito. D'altro canto, quest'ultimo ha aiutato la sorella Demet ad ottenere il posto di capo delle pubbliche relazioni all'interno dell'azienda di famiglia.

Ferit strappa il contratto della Piran

Le anticipazioni di Bitter Sweet, riguardante la puntata numero 30 trasmessa venerdì 19 luglio alle ore 14:45 su Canale 5 dopo la soap opera "Una Vita" annunciano grandi colpi di scena. In particolare, Ferit strapperà il contratto di lavoro di Nazli, sebbene le lasci la porta aperta per un suo eventuale ripensamento. Una decisione sofferta che arriverà dopo una confidenza di Tarir all'affarista. Per tale ragione, la Piran sarà libera di realizzare il suo più grande sogno.

Anticipazioni Bitter Sweet: il piano di Demet

Manami le proporrà di aprire un'attività di ristorazione insieme a lei ad Istanbul. Demet invece, organizzerà un nuovo diabolico piano. La sorella di Deniz cercherà di recuperare il rapporto di fiducia con Ferit, l'uomo di cui è sempre stata innamorata dopo aver deciso di abortire il bambino che attendeva da Hakan. Ci riuscirà? Non resta che attendere i nuovi sviluppi della soap opera.

Si ricorda ai telespettatori di Mediaset che per rivedere e repliche basterà collegarsi sulla piattaforma on-line Mediaset Play.