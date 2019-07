La Serie TV "Bitter Sweet" continua a macinare ascolti sempre più alti su Canale 5. Nelle nuove puntate trasmesse da lunedì 8 a venerdì 12, Deniz chiuderà i rapporti con Alya e scoprirà che tra Ferit Aslan e Nazli Piran c'è del tenero. Demet, invece, apprenderà di essere in stato interessante.

Bitter Sweet: Bulut fugge di casa

Le anticipazioni di Bitter Sweet riguardanti gli episodi in onda dall' 8 al 12 luglio su Canale 5, svelano che la battaglia legale per l'affidamento del piccolo Bulut arriverà ad una svolta.

Pubblicità

Pubblicità

Per questo motivo, Nazli sarà adirata moltissimo con la sorella, colpevole di aver inviato gli scatti dell'incontro sentimentale tra Ferit e Buse agli Onder. Dall'altra parte, Asuman incolperà la Piran del risultato della sentenza. Peccato che sia proprio l'ultima a parlare in quanto finirà in altri guai. La cuoca, dopo tutto ciò, prenderà la decisione di confessare tutta la verità all'Aslan. Durante l'incontro i due giovani cominceranno ad abusare di alcolici, tanto da passare la notte insieme.

Pubblicità

Intanto Alya tenterà di riconquistare Deniz, il quale invece avrà per la testa solo la cuoca. Bulut, invece, fuggirà di casa, tanto che Hakan cercherà di far ricadere la colpa su Ferit, arrivando ad accusarlo di rapimento.

Anticipazioni Bitter Sweet: Nazli si allontana dall'Aslan

Più tardi, Bulut verrà ritrovato nella casa dei suoi defunti genitori, morti in seguito ad un drammatico incidente automobilistico. L'Aslan e la Piran si prenderanno subito cura del piccolo in attesa dell'arrivo della polizia con Demet e Hakan.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

A tal proposito, il bambino sarà costretto a seguirli in casa loro. I coniugi Onder, nel frattempo, non saranno ben visti dagli operai della Pusola Holding, mentre Nazli prenderà le distanze dall'affarista. Proprio quest'ultimo le chiederà il motivo del suo allontanamento. Infine, Deniz sarà molto coinvolto nella stesura del menu del suo locale, tanto che Ferit si proporrà di aiutarlo.

Deniz chiude i rapporti con Alya

Stando agli spoiler di Bitter Sweet, si evince che la Piran cercherà di evitare Ferit a causa di quello che è accaduto la notte precedente tra di loro.

Tarik, invece, inviterà Fatos ad una rappresentazione teatrale, dove si troveranno a sedere accanto ad Adriana e Engin. Nel frattempo, Deniz confesserà i suoi patemi d'amore ad Hakan durante una cena al suo ristorante. Allo stesso tempo, l'affarista cercherà di avere un confronto con la cuoca sulla serata passata insieme. Peccato che la Piran faccia di tutto affinché non accada.

Demet aspetta un bambino

Nel frattempo Deniz, spronato dal compagno di Demet, proverà a conquistare la cuoca rivelandole un dettaglio del suo passato, mentre Fatos impedirà ad Alya di rivelare gli scheletri dell'armadio di tutti i suoi amici.

Pubblicità

Un gesto che non piacerà affatto al fratello di Demet che interromperà il rapporto di amicizia con la cantante. La signora Onder, invece, scoprirà di aspettare un bambino, tanto da prendere appuntamento presso una ginecologa.

Ferit è innamorato della Piran

L'Aslan si dimostrerà innamorato della Piran, tanto da essere intenzionato a riconquistarla. Poco dopo, l'affarista ricorderà a Deniz che quello degli affari è mondo spietato che non fa sconti a nessuno.

Pubblicità

Tuttavia, il ragazzo spingerà l'amico a credere nel suo sogno. Alya, invece, farà in modo che il musicista scopra che Ferit non ha restituito il foulard a Nazli grazie ad una festa. Qui, il ragazzo capirà che il suo amico è cotto della cuoca, tanto da perdere la ragione. Infine Demet prenderà appuntamento per un'interruzione volontaria di gravidanza in una clinica all'oscuro del consorte. Come proseguirà la vicenda? Le prossime anticipazioni di Bitter Sweet lo sveleranno.