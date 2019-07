Molti colpi di scena attendono i fan di 'Bitter Sweet - ingredienti d’amore’ nel corso delle prossime settimane. Le anticipazioni svelano importanti novità riguardo il rapporto tra Nazli e Ferit. I due come vedremo, stringeranno un patto che li vedrà ben presto unirsi in matrimonio, allo scopo di far riottenere all’Aslan la custodia di Bulut. Venuta a conoscenza delle nozze, Demet tenterà di impedire che Nazli e Ferit diventino marito e moglie arrivando a rinchiudere la ragazza in una cella frigorifera a poche ore dall'inizio della cerimonia.

Sarà grazie all’intervento di Deniz, che Nazli si salverà dall'assideramento e potrà raggiungere il suo promesso sposo per la celebrazione delle nozze.

Bitter Sweet, Demet rinchiude Nazli in una cella frigorifera per impedirle di sposare Ferit

Nel corso delle prossime settimane, i fan della soap turca vedranno come Ferit sarà disposto a tutto pur di riottenere la custodia di Bulut. Facendo leva sui sensi di colpi della Piran per la questione dei documenti trafugati da Asuman, riuscirà a convincerla a stringere un accordo con lui.

I due quindi, decideranno di sposarsi, chiarendo sin da subito che il matrimonio avrà termine nel momento in cui l’Aslan riuscirà ad incastrare Hakan e a riottenere l’affidamento del nipote. Demet, venuta a conoscenza delle imminenti nozze, tenterà di mettere i bastoni tra le ruote ai promessi sposi tentando di impedire la loro unione. La moglie di Hakan, arriverà a seguire Nazli in una pescheria dove, approfittando di un momento di distrazione del personale, la rinchiuderà in una cella frigorifera, lasciandola sola e in pericolo di vita.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Deniz libera Nazli, la donna raggiunge il suo futuro sposo alla villa

Nel corso dei nuovi episodi di Bitter Sweet, Nazli, rimarrà chiusa nella cella frigorifera e nemmeno il proprietario del negozio si accorgerà della sua presenza. La giovane rischierà di morire assiderata e sarà Deniz a scoprire dove si trova la Piran e a liberala appena in tempo. La giovane una volta libera raggiungerà la villa, dove Ferit (all’oscuro di quanto accaduto) la rimprovererà per il ritardo.

Il piano di Demet per impedire il matrimonio tra i due, sembrerà non essere andato a buon fine e i protagonisti saranno pronti ad iniziare la cerimonia nuziale. Riusciranno i due a diventare marito e moglie per il bene di Bulut? Lo scopriremo presto.

Emozioni e colpi di scena caratterizzeranno le nuove puntate di Bitter Sweet e che vedremo su canale 5 nel corso delle prossime settimane, nel consueto orario delle 14,45.

Ricordiamo che su Mediaset Play è possibile rivedere tutti gli episodi già andati in onda, oltre a numerose clip sui momenti salienti di ogni puntata.