Una delle coppie di Temptation Island Vip 2 potrebbe essere quella formata da Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi. Sono settimane che i due ragazzi vengono accostati al reality di Canale 5 e ieri, durante un'intervista radiofonica, il romano non ha affatto smentito il Gossip che lo vorrebbe per la terza volta nel cast del format. "Lenticchio", inoltre, ha anche punzecchiato la ex Selvaggia Roma, che da poco ha debuttato nel mondo della musica con un singolo, proprio come la sua nuova compagna.

Chiofalo non smentisce il ritorno a Temptation

Dopo che la rivista Oggi ha spoilerato le prime due coppie ufficiose di Temptation Island Vip (Alex Belli con Delia Duran e Natalie Caldonazzo con Andrea Ippoliti), il web regala un nuovo spunto di discussione sul cast del reality che tornerà in onda da martedì 17 settembre.

Un personaggio famoso che si dice sia prossimo a mettere alla prova la sua storia d'amore nel format delle tentazioni, è Francesco Chiofalo: il romano, infatti, è considerato uno dei candidati principali al ruolo di concorrente del programma che l'ha già visto protagonista prima come fidanzato di Selvaggia Roma e poi come tentatore nella prima edizione Vip.

Ieri, nel corso di un'intervista radiofonica, il ragazzo ha rilasciato una dichiarazione molto interessante sul suo eventuale ritorno nel villaggio che ospita i fidanzati/e per 21 giorni. Alla presentatrice che gli ha chiesto se fossero vere le voci che volevano lui e Antonella Fiordelisi in partenza per la Sardegna, "Lenticchio" ha risposto: "Sono tranquillo perché so che lei non riuscirebbe mai a trovare uno come me".

"Ma siete stati chiamati?", ha insistito la padrona di casa riferendosi ovviamente ad una proposta della redazione.

"Non posso dirlo", ha tagliato corto Francesco, lasciando intendere che qualcosa di vero dietro a questa indiscrezione c'è.

Le prime coppie ufficiose di Temptation

Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi non sono gli unici famosi ad essere stati accostati alla seconda edizione Vip di Temptation Island.

Qualche giorno fa, la rivista Oggi ha pubblicato i nomi di quelle che, secondo voci di corridoio, sarebbero due coppie certe del cast: Alex Belli con la fidanzata Delia Duran, Natalie Caldonazzo con il compagno Andrea Ippoliti.

C'è da precisare che gli addetti ai lavori non hanno ancora confermato la presenza di questi personaggi nella nuova stagione del format Mediaset, perciò ci sentiamo di dire che questa notizia più che ufficiale è ufficiosa al momento.

Il settimanale Spy, però, venerdì scorso ha affermato con certezza che non metteranno alla prova il loro amore nei villaggi: Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, Kikò Nalli e Ambra Lombardo, Jeremias Rodriguez e Soleil Sorgé, Luca Onestini e Ivana Mrazova, Francesca De Andrè e Gennaro Lillio.

A prendere il posto di Simona Ventura alla conduzione, infine, sarà Alessia Marcuzzi.