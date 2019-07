Nuovo appuntamento con la soap opera spagnola Il Segreto nata dalla penna dell’autrice Aurora Guerra. I telespettatori italiani presto faranno la conoscenza del new entry Roberto Sanchez, che stravolgerà gli equilibri alla casona di Francisca Montenegro. Maria Castaneda quando apprenderà che la sua madrina e Fernando Mesia hanno cercato di convincere il suo amico ad abbandonare il paese per fargli prendere le distanze da lei, deciderà di tornare a vivere a Cuba.

Purtroppo proprio quando la figlia di Emilia e Alfonso attenderà Roberto insieme ad Esperanza e Beltran per iniziare una nuova vita lontano dalla madrina e dal suo ex marito, ci sarà un colpo di scena. La nipote di Raimundo dopo aver atteso a lungo il forestiero, ritornerà alla casona con la figlia e il nipote, e scoprirà che Roberto a seguito di una conversazione avuta con Francisca ha ritenuto necessario restare a Puente Viejo con l’obiettivo di renderla una donna felice.

Arriva Roberto alla villa, la Castaneda si scaglia contro Francisca e Fernando

Nelle puntate che andranno in onda sulla rete ammiraglia Mediaset a breve, a seguito dell'ennesima partenza di Gonzalo che se ne andrà di nuovo via da Puente Viejo da solo dopo essersi accertato sulle condizioni di salute di Esperanza e Beltran, entrerà in scena Roberto Sanchez. Quest’ultimo verrà accolto alla villa di Francisca da Maria Castaneda, e sin da subito non sarà visto di buon occhio dalla darklady e da Fernando.

La moglie di Raimundo e il Mesia per far allontanare la figlia di Emilia e Alfonso dal nuovo arrivato, tenteranno di corrompere l’uomo con del denaro per farlo ritornare a Cuba. Il forestiero, dopo aver fatto credere alla Montenegro di essere intenzionato a cedere al suo ricatto, la farà rimanere senza parole perché acquisterà la banca in cui la matrona possiede i suoi risparmi. A quel punto il Sanchez metterà al corrente di quanto accaduto a Maria.

Quest’ultima non appena verrà a conoscenza che la sua madrina e Fernando hanno tentato di sbarazzarsi di Roberto, li affronterà e gli dirà chiaramente di non avere più fiducia in loro. La Castaneda in preda alla furia arriverà a prendere una drastica decisione, visto che penserà di abbandonare Puente Viejo con il Sanchez.

Maria in procinto di partire, la Montenegro convince il Sanchez a restare a Puente Vejo

La madre di Esperanza farà presente al cubano di non voler più permettere a Francisca e al Mesia di interferire nella sua vita.

Roberto e Maria tenderanno un inganno di comune accordo a Fernando e alla Montenegro, facendogli credere di aver deciso di acquistare una casa situata nei pressi del quartiere iberico, mentre in realtà organizzeranno in segreto il loro trasferimento nell’isola cubana. Quando la Castaneda sarebbe dovuta partire con i bambini e Roberto, precisamente nel capitolo numero 2.026, si vedrà costretta a rimettere piede alla villa, dopo aver aspettato invano Roberto al loro appuntamento.

Maria apprenderà che il cubano ha rinunciato a fuggire con lei a causa di Francisca. In particolare quest’ultima riuscirà a convincere il Sanchez a rimanere a Puente Viejo, dopo avergli detto che la sua figlioccia ama molto il paese in cui è nata. Il cubano dimostrerà a Maria di essersi lasciato condizionare dalla Montenegro visto che oltre a decidere di trattenersi nella cittadina iberica, farà presente alla madre di Esperanza di aver deciso di comprare sempre su consiglio della matrona l’appartamento che avevano preso in considerazione. Quale sarà la reazione della Castaneda la penserà allo stesso modo di Roberto? Per sapere se la moglie di Gonzalo si dirà disposta ad andarsene via anche senza il cubano, non resta che attendere nuovi spoiler.