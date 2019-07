Nelle puntate della soap opera turca Bitter Sweet - Ingredienti d’amore, in programmazione su Canale 5 nelle prossime settimane, un personaggio si renderà protagonista di un gesto eroico. Si tratta di Deniz che ancora una volta dimostrerà di tenere molto a Nazli Piran, anche quando si vedrà costretto a rinunciare a conquistarla. Il musicista, avendo accettato l’imminente matrimonio tra la cuoca e Ferit Aslan, riuscirà ad impedire alla sorella (Demet) di attentare alla vita della promessa sposa.

La coinquilina di Fatos, quando sarà sul punto di esalare l’ultimo respiro per assideramento, verrà messa in salvo in extremis dall’ex fidanzato di Ayla.

L’auto dei genitori di Bulut fu manomessa, Ferit annuncia le nozze con Nazli

Le anticipazioni degli episodi che verranno trasmessi sulla rete ammiraglia Mediaset nelle prossime settimane svelano che Ferit, durante una lite con Deniz, farà una sconcertante scoperta.

Il ricco imprenditore e il musicista apprenderanno che l’auto che ha causato la morte dei genitori di Bulut è stata manomessa. L’Aslan, convinto che il colpevole della sciagura sia Hakan, lo affronterà e lo accuserà di duplice omicidio proprio nel momento in cui il malvagio uomo minaccerà di morte Demet per aver abortito a sua insaputa. Quando capirà che l’unica soluzione per potersi riavvicinare al nipote è quella di sposarsi, Ferit esigerà che Nazli diventi sua moglie ricordandole che a stravolgere la vita del bambino è stata anche sua sorella Asuman facendo avere agli Onder la foto del documento redatto da Demir.

Dopo aver riflettuto a lungo sul da farsi, la cuoca accetterà di convolare a nozze con il suo socio di lavoro dopo aver visto Bulut ancora sofferente per via della sua convivenza forzata con Demet e Hakan. L’affarista, però, preciserà alla Piran che il loro matrimonio sarà soltanto una messinscena poiché annullerà la loro unione coniugale dopo che sarà riuscito a mettere fuori gioco l’Onder. Nazli e Ferit, di comune accordo, metteranno al corrente del loro piano soltanto i loro amici, compresi i genitori della cuoca.

Il ricco imprenditore continuerà a portare avanti la farsa annunciando il lieto evento durante una riunione stampa senza aver avvisato la sorella di Asuman.

Demet tenta di uccidere la Piran, Deniz mette in salvo la cuoca

Le parole dell’Aslan faranno sprofondare nella disperazione totale Demet e Deniz. Quest’ultimo sembrerà rinunciare a far braccia nel cuore della coinquilina di Fatos mentre la moglie di Hakan vorrà fare il possibile per non perdere l'ex fidanzato.

La sorella del musicista perderà completamente il controllo quando suo marito le farà notare il fatto che l’Aslan, una volta sposato, potrà ricongiungersi con il piccolo Bulut. A questo punto la diabolica donna metterà in atto una delle sue malefatte con Nazli che non riuscirà a sfuggire dalle sue grinfie. Non appena verrà a conoscenza, tramite il suo complice Burak, che la promessa sposa di Ferit si recherà in una pescheria prima di presentarsi in chiesa per non lasciare il suo ristorante privo di scorte, Demet la pedinerà e approfittando di una distrazione della rivale la rinchiuderà in una cella frigorifera per farla morire.

L’obiettivo della moglie di Hakan sembrerà avere esito positivo fino all’arrivo di Deniz, che, messo al corrente della scomparsa della cuoca, le salverà la vita in tempo. L’ex fidanzato di Ayla, pur sapendo che Nazli diventerà la moglie di Ferit, correrà in suo aiuto. La sorella di Asuman, dopo essere scampata da morte certa, farà i conti con la furia dell’Aslan, che ancora nervoso per aver fatto una pessima figura in chiesa a causa della sua assenza improvvisa, la costringerà a rispettare il patto che hanno stretto per proteggere Bulut.