Lo sceneggiato spagnolo “Il Segreto” non smette di appassionare il pubblico con misteri e colpi di scena. Le anticipazioni degli episodi che andranno in onda su “Antena 3” da lunedì 29 luglio a venerdì 2 agosto 2019, dicono che ci sarà la partenza definitiva di Isaac Guerrero ed Elsa Laguna. I novelli sposi di ritorno dalla loro luna di miele, se ne andranno via da Puente Viejo, dando l’ultimo saluto a Consuelo, Matias e Marcela.

Prima di lasciare il paese iberico la coppia giurerà di ritornare un giorno. L’infermiera Dori Vilches, assunta da Fernando Mesia per aiutare Maria Castaneda a reagire dopo aver perso l’uso delle gambe, dimostrerà di essersi presa una cotta per il suo padrone. La new entry a seguito di una discussione avuta con il figlio del defunto Olmo a causa della sua paziente, si inginocchierà davanti all'uomo e affermerà di essere disposta a fare qualsiasi cosa pur di stare con lui.

La morte di Antolina, Isaac ed Elsa si sposano

Nelle puntate che sono state trasmesse in Spagna i giorni scorsi, precisamente ad inizio luglio 2019, Elsa dopo aver superato un difficile intervento al cuore a causa del gesso ingerito per mano di Antolina, si è vendicata con la collaborazione di Isaac, e dei loro amici. Quest’ultimo ha dato il consenso alla sua ex moglie di prendersi cura della sua amata, per smascherarla.

La Ramos convinta di essere da sola con la sua rivale ha ammesso tutte le sue malefatte, ed è rimasta spiazzata quando ha appreso che ad ascoltarla c’era anche il Guerrero. A quel punto l’ex ancella ha fatto perdere le sue tracce, e ha teso una trappola al marito. Antolina ha perso la vita cadendo giù da un profondo burrone nel tentativo di uccidere il carpentiere. La tragica uscita di scena della Ramoas ha consentito ad Isaac ed Elsa di poter coronare finalmente il loro sogno d’amore.

Quest’ultima dopo aver appreso dal dottor Zabaleta di essere guarita del tutto, ha accettato di sposare finalmente il Guerrero. I due innamorati sono diventati marito e moglie, con assoluta semplicità visto che per la mancanza di denaro si sono rifiutati di festeggiare la loro unione.

La partenza dei coniugi Guerrero, Vilches si inginocchia a Fernando

Le nuove anticipazioni riguardanti ciò che accadrà nei capitoli iberici in programmazione dal 29 luglio al 2 agosto 2019, svelano che Fernando rimarrà perplesso quando scoprirà che Maria ha chiesto all'infermiera Vilches di farle un trattamento pericoloso.

Intanto Don Berengario consolerà la figlia Esther dopo averla sorpresa piangere per la sua defunta madre. Successivamente Carmelo non riuscirà a nascondere la sua delusione, quando apprenderà grazie ad Irene che la lettera che ha trovato a casa di Fernando, corrisponde con quella che aveva con sé il sindaco di Belmonte quando è morto. La Campuzano cercherà di incoraggiare il sindaco, che si rifiuterà di accusare il Mesia senza una prova concreta.

Don Berengario stufo dei pettegolezzi di Dolores su di lui ed Esther, metterà a tacere tutte le voci rivelando che lui e la giovane sono padre e figlia. Lola e Prudencio annunceranno ai Castaneda di aver deciso di sposarsi, mentre Don Anselmo dopo aver rimesso piede a Puente Viejo busserà alla porta di Don Berengario. Maria sarà sempre più convinta che le cure dell’infermiera Vilches le consentiranno di guarire. Nel frattempo Elsa ed Isaac dopo aver passato l’ultima notte nel quartiere spagnolo, partiranno con la speranza che in futuro potranno riabbracciare tutti i loro amici. Fortunatamente il viaggio dei coniugi Guerrero andrà per il meglio, visto che non appena giungeranno a destinazione rassicureranno Consuelo tramite una missiva. Per finire l’infermiera Vilches dopo essere stata messa alle strette dalla Castaneda per aver diminuito i suoi trattamenti, chiederà a Fernando di non allontanarsi da lei.