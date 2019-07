Tutto è in itinere per Temptation Island Vip, il programma che mette alla prova l'amore e soprattutto la fedeltà delle coppie famose. In questi giorni, Raffaella Mennoia ha parlato ampiamente del cast che è in fase di conferme, ma fino ad oggi tutti i nomi che circolavano sul web sono stati smentiti. Sono però arrivate, decisamente molto attese, le prime conferme ufficiali.

Conferme ufficiali di Temptation Island Vip

A condurre il gioco quest'anno ci sarà Alessia Marcuzzi che sostituirà Simona Ventura, padrona di casa della prima edizione.

Sicuramente l'edizione 2019 sarà molto scoppiettante, almeno dai primi nomi ufficiali svelati in esclusiva da Oggi: Alex Belli con la sua compagna Delia Duran e Nathalie Caldonazzo con il suo fidanzato.

Durante l'ultima edizione del Grande Fratello, Alex Belli ha fatto molto parlare di sé per il presunto tradimento con l'attuale compagna nei confronti di Mila Suarez. I litigi tra le due donne sono state al centro dei gossip, così come le critiche alla coppia da parte della modella di origini marocchine.

Temptation Island sarà un modo per mettere alla prova il loro amore. Cosa succederà?

Nathalie Caldonazzo, famosa anche per aver avuto una lunga storia d'amore con Massimo Troisi, ha partecipato all'Isola dei famosi 2017 ma è stata eliminata dal pubblico alla seconda puntata. La showgirl, al momento dell'eliminazione, si era detta molto dispiaciuta, ma aveva anche scatenato delle polemiche nei confronti di Malena con cui aveva detto di non voler parlare per non rovinare la propria immagine agli occhi dei figli. Un caratterino niente male: sarà così anche con il suo fidanzato? Non resta che vedere come reagirà al fascino dei tentatori del villaggio.

Smentita la partecipazione delle coppie ipotizzate fino ad oggi

L'attesa per la nuova edizione di Temptation Island Vip è tanta e sono stati molti i nomi delle coppie probabili che hanno fatto il giro del web, ma sono stati tutti smentiti da Raffaella Mennoia. Non ci saranno quindi Francesca De André e Gennaro Lilio e nemmeno Kiko Nalli e Ambra Lombardo: entrambe le coppie reduci dal Grande Fratello erano state protagoniste di diversi rumors riguardo la loro partecipazione.

La versione tradizionale del programma ha avuto un grandissimo successo. Alla fine del percorso, le coppie famose partecipanti, così come accade per quelle non famose, prenderanno una decisione riguardo al loro rapporto. Potranno uscire con il proprio partner o ricominciare una nuova vita da single.