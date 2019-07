La nuova serie televisiva di origini turche “Bitter Sweet - Ingredienti d’amore” in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 14.45, continua a stupire con tanti colpi di scena. Nelle puntate che verranno trasmesse in Italia tra qualche settimana, Hakan Onder perderà il senno della ragione, quando scoprirà che Ferit Aslan e Nazli Piran hanno dato scandalo nella stampa a causa di sua moglie. Il cognato di Deniz questa volta non si limiterà ad aggredire verbalmente Demet, visto che quando gli negherà di aver fatto pubblicare le foto del ricco imprenditore e della cuoca su internet, arriverà ad alzarle le mani.

L’Onder dopo aver ricordato alla sua amata la promessa che si sono fatti prima di diventare marito e moglie, ovvero che nessuno avrebbe potuto farli lasciare a seguito delle loro nozze, le metterà le mani sul collo con molta violenza.

La Piran fa sparire la lettera per incastrare lei e la sorella, Demet sempre più gelosa

Negli episodi che i telespettatori italiani hanno già visto, Hakan era sul punto di attentare alla vita di Ferit dopo averlo visto parlare con sua moglie Demet dei vecchi tempi.

Per fortuna il malvagio Onder non ha riservato all’Aslan lo stesso trattamento dei defunti Demir e Zeynep come aveva ordinato di fare ad uno dei suoi uomini, grazie all’intervento della moglie. In seguito Deniz sempre più gelosa di vedere il suo ex fidanzato complice con la Piran, ha fatto di tutto per non far nascere una storia d’amore tra i due. Demet ha fatto recapitare a Ferit una lettera contenente una penna usb, per fargli sapere che Asuman ha aiutato lei e suo marito ad ottenere l’affidamento di Bulut fotografando il documento che è finito nelle mani del giudice.

Soprattutto il principale obiettivo della sorella di Deniz era quello di far scoprire all’Aslan che la sua cuoca ha protetto la sorella. La coinquilina di Fatos è riuscita in tempo ad impedire al suo datore di lavoro di apprendere la verità, facendo sparire la compromettente busta. Le anticipazioni delle prossime puntate, rivelano che ancora una volta la moglie di Hakan tenterà di rovinare Nazli, quando verrà a conoscenza che dopo essersi licenziata da Ferit ha finalmente aperto un ristorante con la sua insegnante di giapponese.

Ferit e Nazli messi in cattiva luce, Hakan minaccia la moglie

Demet non appena scoprirà che il suo ex fidanzato è diventato socio della sorella di Asuman, li metterà in cattiva luce. La zia di Bulut farà sapere sui giornali che il ricco imprenditore e la cuoca hanno intrapreso una relazione sentimentale. Purtroppo il padre di Nazli dopo aver appreso la notizia non la prenderà affatto bene, soprattutto perché sua figlia passerà per una poco di buono.

Hakan non riuscirà a controllarsi, quando sua moglie le dimostrerà ancora una volta di non aver dimenticato Ferit. L'Onder convinto che a far screditare il suo rivale e la coinquilina di Fatos sia stata Demet, la affronterà e le ricorderà in modo minaccioso che prima del loro matrimonio le aveva detto che avrebbe potuto separarli soltanto la morte. A quel punto la sorella di Deniz essendo a conoscenza che suo marito è coinvolto in delle attività illecite di contrabbando insieme ai suoi scagnozzi, si vendicherà decidendo di farlo cogliere in flagrante.

L’Onder dopo aver rischiato di perdere la vita, minaccerà di morte la moglie all’interno di un capannone, facendole vedere il cadavere di un uomo. Fortunatamente Demet riuscirà a far perdere le sue tracce, impedendo al marito di ucciderla. Per finire la situazione si complicherà ancora di più, perché Hakan apprenderà grazie ad Asuman che sua moglie le ha anche nascosto di aver abortito.