Oggi martedì 9 luglio, a partire dalle 14,45 su Canale 5, andrà in onda una nuova puntata di ‘Bitter Sweet ingredienti d’amore’, la fortunatissima soap turca che vede protagonisti Can Yaman e Ozge Gurel, nei ruoli rispettivamente di Ferit e Nazli. Stando alle anticipazioni, nel nuovo episodio i due giovani saranno accusati del rapimento di Bulut, non sapendo che il bambino è fuggito da casa degli Onder per sua volontà, andando a rifugiarsi nella sua vecchia casa.

Il piccolo verrà ritrovato proprio dallo zio Ferit e dalla giovane cuoca, la quale poi, cercherà di evitare l'Aslan dopo il bacio avvenuto alla villa la sera prima.

Bulut fugge, Ferit accusato di averlo rapito

Dopo che il giudice ha affidato il piccolo Bulut alle cure di Demet e Hakan, sia Ferit che Nazli saranno in preda allo sconforto tanto che, durante una serata alla villa e dopo qualche bicchiere di troppo, si lasceranno andare alle emozioni e si scambieranno un bacio.

Il mattino dopo però, la giovane cuoca sarà in preda ai sensi di colpa, anche perché non sarà ancora riuscita a confessare al suo datore di lavoro la verità sul coinvolgimento di Asuman nella vicenda delle foto trafugate. Bulut, intanto, riuscirà a fuggire da casa degli Onder e Hakan, non perderà occasione per accusare Ferit del rapimento del bambino. Gli inquirenti, infatti, sospetteranno che dietro la scomparsa del piccolo ci siano proprio l'Aslan e la sua cuoca Nazli, arrivando a chiedere conferma del loro alibi.

Bulut ritrovato dall'Aslan, Nazli evita Ferit dopo il bacio

Grandi emozioni e colpi di scena nell'episodio di Bitter Sweet in onda oggi pomeriggio a partire dalle 14,45, dove Bulut verrà finalmente ritrovato nella sua vecchia casa proprio da Ferit e Nazli, preoccupati per la sua scomparsa. I due cercheranno di tranquillizzare il bambino e, proprio in questo frangente, sopraggiungerà Hakan accompagnato dalla polizia. Intanto Nazli, dopo aver ritrovato Bulut sano e salvo, continuerà a provare un certo imbarazzo nei confronti di Ferit, a causa del bacio scambiato il giorno prima.

La giovane cuoca si sentirà in colpa verso l'imprenditore, in quanto non è riuscita a svelargli la verità sulla sorella e, malgrado provi dei sentimenti per lui, deciderà di allontanarsi. L'atteggiamento sfuggente di Nazli non passerà inosservato nemmeno all'Aslan, ma la ragazza sarà determinata a tenere lontano il suo datore di lavoro, cercando di distrarsi aiutando Deniz con il menù del locale. La ragazza non sa, però, che anche il giovane musicista è innamorato di lei.