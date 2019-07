Giorgio Manetti è uno degli ex protagonisti del trono over di Uomini e donne di alcune delle scorse stagioni televisive. Per lungo tempo, l'uomo e la dama Gemma Galgani hanno dominato le puntate della trasmissione attraverso i loro racconti sulla loro relazione. Se da un lato la Galgani era molto presa del 'gabbiano', così lo appellavano i fan, dall'altro lato lui non era riuscito ad andare oltre ed innamorarsi. La storia tra i due è così terminata dopo alcuni mesi, ma entrambi hanno comunque continuato a parlare di questa relazione finita male per parecchio tempo.

Pubblicità

Pubblicità

L'ex cavaliere, dopo aver subito diversi attacchi all'interno dello studio, ha deciso di interrompere la sua partecipazione al day time, suscitando però il malcontento di molte sue fan. Un video pubblicato nelle scorse ore sul suo profilo Instagram ha però riacceso le speranze di molti seguaci.

Uomini e Donne, il video di Giorgio Manetti che riaccende le speranze dei follower

Giorgio è molto attivo e amato sui social, dove pubblica spesso attimi di vita, specialmente dei suoi viaggi.

Pubblicità

Nelle scorse ore, l'uomo ha condiviso con i fan un video in cui rivelava di essere nella bella Matera. Ciò che ha iniziato a destare i sospetti dei fan è però una sua dichiarazione, che annuncia che i suoi seguaci lo rivedranno presto, molto probabilmente a settembre.

I fan di Uomini e Donne hanno dunque iniziato ad ipotizzare che il cavaliere potrebbe ritornare proprio dove il pubblico a casa lo ha conosciuto per la prima volta. Giorgio ci ha tenuto infatti a mantenere un alone di mistero, non svelando nel dettaglio dove sarà a settembre, mese in cui riprendendo solitamente le registrazioni di U&D.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Gossip

Manetti e i commenti dei fan sul possibile ritorno a U&D

Nell'arco del suo percorso all'interno di Uomini e Donne, Giorgio Manetti è stato molto amato e apprezzato dal pubblico da casa per il suo modo molto galante di fare. Dopo un po' di tempo, però, alcuni dei telespettatori hanno iniziato a criticare il suo modo di fare troppo libertino, dato che dopo diversi anni non era riuscito a trovare nel partner la persona giusta per lui, nonostante siano arrivate tantissime donne a corteggiarlo.

Ad attaccarlo è stato anche l'opinionista Gianni Sperti, al contrario di Tina Cipollari che si è sempre schierata in sua difesa. Molti sono comunque i fan che sarebbero felici di un suo ritorno all'interno della trasmissione della De Filippi. Sotto il video si possono infatti leggere alcuni commenti che recitano così: ''Non vediamo l'ora di poterti rivedere a settembre, sei la classe fatta persona'', oppure ''Ciao Giorgio, spero che a settembre ci tieni compagnia, ci manchi''.