Torna l'appuntamento con le notizie su Bitter Sweet - Ingredienti d'amore, la Serie TV turca che sta letteralmente infiammando il primo pomeriggio degli italiani, seduti davanti ai teleschermi di Canale 5. Gli spoiler della puntata in onda martedì 23 luglio alle ore 14:45 rivelano che Nazli Piran riceverà una sorpresa dal padre. Quest'ultimo, infatti, consegnerà alla figlia i soldi per aprire il ristorante. Deniz, invece, ammetterà di essere cotto della cuoca.

Bitter Sweet: riassunto puntata precedente

Nella puntata precedente di Bitter Sweet, andata in onda lunedì 22 luglio su Canale 5 dopo l'appuntamento con la soap opera di "Una Vita", Nazli ha deciso di chiedere un mutuo per aprire l'attività di ristorazione tanto sognata. Purtroppo il direttore della banca le ha negato il finanziamento, in quanto priva di un posto di lavoro stabile. Nel frattempo Hakan ha scoperto che la chef e Ferit (Can Yaman) si sono allontanati, tanto da voler indagare con la complicità della cantante Alya.

Fortunatamente l'affarista e la Piran hanno avuto modo di trascorrere delle giornate insieme per motivi di lavoro. I due giovani si sono trovati a prendere accordi con alcuni ospiti del Sol Levante. In questo frangente, l'Aslan e la sorella di Asuman hanno avuto modo di avvicinarsi nuovamente seguendo l'esempio di Engin e Fatos, appena diventati una coppia.

Nazli riceve dal padre i soldi per aprire il ristorante

Le anticipazioni di Bitter Sweet riguardanti la puntata numero 32 in onda martedì 23 luglio su Canale 5, annunciano nuovi colpi di scena.

In particolare, Demet cercherà l'appoggio di Deniz, rivelandogli della presunta relazione tra il suo migliore amico e la cuoca: a tal proposito, la coppia trascorrerà dei momenti da soli lontano da Istanbul. Ma ecco arrivare il colpo di scena: il padre di Nazli (Ozge Gurel) si presenterà all'improvviso presso l'albergo dove hanno trovato alloggio la Piran, per regalarle i soldi necessari per realizzare il suo sogno nel cassetto.

Deniz innamorato della Piran

La chef di cucina orientale, a questo punto, si precipiterà a firmare i documenti necessari all'apertura del ristorante insieme alla sua amica del cuore, Manami. Intanto Hakan Onder provocherà nuovi guai all'Aslan all'interno dell'azienda di famiglia. Il marito di Demet, infatti, organizzerà un piano con l'aiuto della cantante per allontanare il rivale dal suo posto di comando.

Dall'altro canto, Deniz ammetterà di provare un sentimento fortissimo per la chef tanto da attingersi ad andarla a trovare per fare la conoscenza del padre. Si ricorda ai telespettatori che per rivedere le puntate basterà collegarsi sulla piattaforma on-line "Mediaset Play".