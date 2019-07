La darklady principale della soap iberica “Una Vita” nelle puntate che andranno in onda sulla rete ammiraglia Mediaset tra qualche settimana, avrà la sorte che merita. Si tratta di Ursula Dicenta, che dopo aver fatto soffrire Blanca e Diego Alday sottraendogli il figlio Moises sin dalla nascita, la pagherà a caro prezzo a causa di Samuel. Quest’ultimo dopo aver rischiato di rimanere in prigione con l’accusa di aver ucciso il padre, aiuterà la moglie e il fratello a ritrovare il loro erede.

Successivamente il minore degli Alday, con la complicità del detective Riera, contatterà il signor Koval, il padre dell’ex istruttrice, l’unica persona in grado di dare la giusta punizione alla malvagia donna. Il nuovo arrivato dopo aver messo piede ad Acacias 38 farà internare la figlia in un istituto mentale per tutte le malefatte che ha commesso. Purtroppo Samuel si rivelerà essere di nuovo un traditore, visto che quando non avrà più tra i piedi la matrigna, rovinerà la serenità di Blanca e Diego, sequestrando il nipote Moises.

Blanca e Diego ritrovano il figlio, arriva il signor Koval

Finalmente nei prossimi episodi italiani, Blanca e Diego si ricongiungeranno con loro figlio Moises grazie all’aiuto di Samuel. Tutto comincerà quando quest’ultimo riuscirà ad uscire dalla prigione, dimostrando di non essere implicato con il decesso del padre. Il minore degli Alday, assalito dai sensi di colpa per aver messo fine all’esistenza del genitore Jaime e per essersi alleato con la sua malvagia matrigna Ursula, si farà perdonare dal fratello.

La Dicenta Junior e il cognato. dopo aver riabbracciato il frutto del loro amore, decideranno di condurre l’ex istruttrice al delirio totale. I fratelli Alday e Blanca non appena la Dicenta si scaglierà contro di loro per avergli sottratto suo nipote, le faranno credere che il bambino in realtà non è mai esistito, come lei ha sempre sostenuto. Diego, Blanca, e Samuel, continueranno a fa soffrire Ursula, facendole fare i conti con il suo difficile passato, grazie alla complicità di Carmen.

La situazione si complicherà ulteriormente quando l’ex istruttrice decisa a scoprire a tutti i costi dove si trova Moises, minaccerà di morte Leonor, non appena confermerà la stessa tesi dei suoi familiari. Nella famiglia Hildago ci saranno degli attimi di puro terrore, visto che la matrigna degli Alday tenterà addirittura di togliersi la vita. Successivamente Samuel farà approdare ad Acacias 38 il padre di Ursula.

Quest’ultima, non appena si troverà faccia a faccia con l’uomo che in gioventù l’ha ripudiata per essere rimasta incinta dopo un abuso, chiederà al genitore di risparmiare la sua vita.

Ursula internata in un sanatorio, Samuel rapisce il nipote

Oltre ad implorare pietà al padre, l’ex istruttrice ribadirà per l’ennesima volta di essere la madre di Moises e accuserà Blanca, Diego, e Samuel, di essere i responsabili della sua pazzia.

Il signor Koval, pur provando compassione nel vedere la figlia completamente fuori di senno, la farà rinchiudere in una struttura psichiatrica con il ruolo di tutore legale. Ursula, oltre ad essere costretta ad indossare una camicia di forza, darà scandalo nel quartiere non appena i vicini la vedranno salire su un’ambulanza. Il giorno seguente Blanca e Diego faranno sapere agli abitanti che l’ex istruttrice è la responsabile del rapimento del loro bambino. Samuel, ovviamente, esulterà di gioia per essere riuscito a sbarazzarsi dell’unica persona che avrebbe potuto dimostrare che suo padre Jaime è morto per mano sua. Grazie a questo escamotage, il minore degli Alday riuscirà a conquistarsi la fiducia della moglie e del fratello. Successivamente, mentre Blanca pur avendo tra le sue braccia il figlio, proverà dispiacere per la madre per avere la famiglia distrutta, Samuel andrà a far visita Ursula al sanatorio, e le farà sapere di avere un piano per far soffrire i genitori di Moises. Diego, dopo aver ricevuto una lettera misteriosa da Riera, che gli farà sapere di aver trovato Muniz, non dirà nulla a suo fratello, perché si accorgerà che la scrittura del mittente è identica alle missive falsificate da colui che si è spacciato per il suo defunto padre. Nonostante ciò, Blanca e il cognato organizzeranno la loro partenza, e durante la cena del loro addio, Riera li metterà in guardia da Samuel. Purtroppo quest’ultimo sequestrerà Moises, e farà perdere le sue tracce.