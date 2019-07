Finalmente nei prossimi episodi della nuova soap “Bitter Sweet - Ingredienti d’amore” verrà fatta luce su un tragico e drammatico evento che ha stravolto la vita del piccolo Bulut. Il prossimo mese il pubblico dello sceneggiato assisterà ad un clamoroso colpo di scena. Ferit Aslan e Deniz scopriranno che Demir e Zeynep non sono morti in modo casuale. Il ricco imprenditore e l’ex fidanzato di Ayla dopo aver fatto controllare accuratamente la vettura con cui i genitori di Bulut hanno avuto l’incidente stradale, apprenderanno che i freni erano stati manomessi. Ebbene sì, gli zii del bambino saranno ad un passo dallo scoprire che i loro cari sono passati a miglior vita per colpa di Hakan Onder.

Ferit e Deniz all'oscuro della verità, Demet fa andare su tutte le furie Hakan

Come hanno avuto modo di vedere i telespettatori italiani nel corso delle puntate andate in onda la prima settimana, c’è stato un lutto nella famiglia del protagonista Ferit. A perdere la vita sono stati Demir e Zeynep, i genitori del piccolo Bulut a causa di un incidente stradale. Il responsabile della tragedia si è rivelato essere Hakan, che sempre più deciso a mettere le mani nell'azienda dell'Aslan ha iniziato a dare inizio alla sua vendetta.

Successivamente Demet e il marito sono riusciti ad ottenere l’affidamento momentaneo del nipote, con l’aiuto di Asuman: quest’ultima ha fatto avere alla sorella di Deniz un documento rilasciato dal defunto Demir che possedeva soltanto Ferit. Mentre Nazli ha scoperto l’orribile gesto che ha commesso la sorella, l’Aslan e Deniz non hanno ancora appreso che i genitori di Bulut in realtà sono morti per mano di Hakan. Le anticipazioni degli episodi che molto probabilmente andranno in onda su Canale 5 ad agosto 2019, svelano che Demet scatenerà l’ira del marito quando verrà a conoscenza che ha abortito.

L'Onder sul punto di uccidere la moglie, l’auto di Demir e Zeynep è stata sabotata

Il malvagio Onder questa volta perderà il senno della ragione a tutti gli effetti, visto che tenterà di uccidere la moglie, sia per la gelosia che continuerà a nutrire nei confronti di Ferit, e per tutte le menzogne dette. Nel frattempo quest’ultimo e Deniz dopo aver avuto l’ennesimo scontro nel garage della pusula holding, faranno i conti con una sconcertante verità.

Il ricco imprenditore e il musicista verranno a conoscenza che l’automobile su cui viaggiavano Demir e Zeynep è stata sabotata. Nello specifico il meccanico oltre a far sapere a Ferit e all'ex fidanzato di Ayla che alcune parti del freno a mano sono state rimosse, invece altre non si trovano nel posto esatto, affermerà con assoluta certezza che qualcuno ha fatto sparire una parte della macchina a seguito dell’incidente: a quel punto non appena il fratello di Demet si domanderà chi potrebbe aver fatto una cosa del genere, Ferit sospetterà di Hakan.