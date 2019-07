Il paragone tra Angela Nasti e Sara Affi Fella si arricchisce di un nuovo capitolo che sta facendo molto discutere i fan di Uomini e donne. Fin dal viaggio ad Ibiza, effettuato pochi giorni dopo la scelta, i telespettatori del dating show avevano temuto che la storia con Alessio Campoli sarebbe presto giunta al termine. E come accaduto lo scorso anno per la Affi Fella e Luigi Mastroianni, puntualmente è arrivato l'annuncio ufficiale della rottura: di comune accordo, la coppia ha spiegato che la scintilla non è scoccata, decidendo di non proseguire oltre con la frequentazione.

A distanza di qualche settimana, durante la quale si è parlato di un possibile flirt con un facoltoso armatore napoletano, si sta facendo insistente anche un'altra indiscrezione, secondo la quale la Nasti starebbe frequentando un calciatore del Torino. Impossibile a questo punto, non pensare alla frequentazione tra Sara e l'altro sportivo Vittorio Parigini.

Uomini e donne gossip: gli indizi del flirt tra Angela e Bonifazi

La voce ha iniziato a circolare già qualche giorno fa tra gli appassionati di Gossip di Uomini e donne.

Stando a tali rumors, Angela Nasti avrebbe conosciuto il calciatore del Torino Kevin Bonifazi in occasione delle vacanze ad Ibiza e avrebbe poi cominciato a frequentarlo. Quelli che erano dei semplici indizi, si sono trasformati in prova quando la coppia ha postato nei rispettivi profili Instagram delle foto scattate nello stesso locale di Napoli a distanza di tempo ravvicinato. Considerando le voci che già circolavano, sembra più che plausibile pensare ad un loro incontro avvenuto di recente proprio nella città partenopea. Classe 1993, Bonifazi ha militato nella scorsa stagione nella Spal per poi passare al Torino ed è stato convocato nella Nazionale Under 21.

Paragone tra Kevin Bonifazi e Vittorio Parigini

Angela Nasti sembrerebbe ripercorrere la strada già avviata lo scorso anno dalla collega Sara Affi Fella. Quest'ultima, dopo la finta rottura con Luigi Mastroianni, aveva cominciato a frequentare il calciatore del Torino Vittorio Parigini, scatenando la rabbia del suo ex fidanzato Nicola Panico. Ne era scaturito un vero caso mediatico che aveva scatenato rabbia e delusione da parte della redazione di Uomini e donne e del pubblico da casa.

Non c'è un fidanzato di mezzo per Angela Nasti ma comunque è a dir poco curioso il fatto che anche lei abbia incontrato un calciatore del Torino, in questo caso Kevin Bonifazi, dopo la prematura rottura con il corteggiatore da lei scelto (Alessio Campoli). Si tratta di corsi e ricorsi di Uomini e donne che rilanciano i sospetti riguardanti il vero interesse dei suoi protagonisti: solo 'business' o ricerca del vero amore? Raffaella Mennoia ha già annunciato di voler invitare in studio a settembre sia Angela che Giulia Cavaglià per saperne di più sulle loro scelte lampo.