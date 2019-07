Nuovo appuntamento con le anticipazioni riguardanti il prossimo episodio di ‘Bitter Sweet, ingredienti d’amore’ e che andrà in onda venerdì 26 luglio nel consueto orario delle 14,45 su canale 5. Deniz, venuto a conoscenza del segreto di Asuman e Nazli dalla ex fidanzata Alya, ha deciso di non dire nulla a Ferit, in modo da proteggere la giovane cuoca, la quale nel frattempo sta organizzando insieme a Manami l’inaugurazione del nuovo locale. Aria di crisi nel rapporto tra Hakan e Demet, con quest’ultima che prenderà una drastica decisione, arrivando a denunciare il marito alla polizia.

Anticipazioni Bitter Sweet: tutto pronto per l’apertura del ristorante di Nazli

Le anticipazioni riguardanti la puntata in onda venerdì 26 luglio e che chiude di fatto la settimana di programmazione di Bitter Sweet, svelano che Manami e Nazli saranno pronte per l’apertura del nuovo locale. Le due donne sono venute a conoscenza da poco, che il misterioso terzo socio dell’attività è Ferit, il quale in questo modo, riuscirà a non allontanarsi dalla Piran.

Deniz intanto, sempre più innamoratp della giovane cuoca, sarà in competizione proprio con l’amico, per conquistare il cuore della ragazza, la quale però, non sembra ricambiare i suoi sentimenti, vedendolo solo come un amico. Il musicista inoltre, dopo aver scoperto la verità sulle foto trafugate da Asuman e il coinvolgimento di Nazli nella vicenda della custodia di Bulut, deciderà di mantenere il silenzio e non confesserà a Ferit quanto scoperto, in modo da proteggere la sua amata.

Nazli e Manami dopo molti preparativi, stanno coronando il loro sogno e sono pronte ad aprire il nuovo ristorante.

Bitter Sweet, trama del 26 luglio: Hakan ferito dalla polizia dopo la soffiata di Demet

In attesa di vedere come si svolgerà l’inaugurazione del locale di Nazli e Manami, vedremo che il rapporto tra i coniugi Onder sarà sempre più in crisi, con il perfido imprenditore sempre più geloso del suo rivale Ferit.

Demet infatti, tornata a lavorare in azienda, si è riscoperta innamorata del suo ex fidanzato e sarà gelosa del rapporto sempre più stretto che sta nascendo tra l’Aslan e Nazli. A tal proposito, cercherà di incoraggiare il fratello Deniz ad esternare i suoi sentimenti per la giovane chef, in modo da allontanarla da Ferit. La donna inoltre, dopo aver ascoltato una conversazione telefonica del marito, ha capito che Hakan è immischiato in loschi traffici e lo denuncerà alla polizia.

Nel corso della nuova puntata, gli agenti faranno irruzione in un magazzino in cui l’Onder incontrerà i suoi complici. L’uomo verrà ferito ad un braccio, ma nonostante ciò e ignaro che sia stata proprio la moglie a tradirlo, presenzierà ad un evento fotografico organizzato da Demet.

Molte le novità e i colpi di scena che appassioneranno i fan di Bitter Sweet anche nell’episodio in onda il 26 luglio su canale 5, ricordando che tutte le puntate già trasmesse possono essere riviste sul sito Mediaset play.