Beatrice Valli e Marco Fantini sono una delle coppie più solide nate a Uomini e donne, il programma pomeridiano condotto da Maria De Filippi e trasmesso su Canale 5. La coppia si è conosciuta cinque anni fa e da allora, tra alti e bassi, sono rimasti sempre insieme fino a diventare genitori della piccola Bianca, da tutti chiamata 'Bubi'.

I due ex protagonisti di Uomini e Donne hanno rilasciato una intervista a Vanity Far, pubblicata negli ultimi giorni, durante la quale hanno parlato a cuore aperto della loro relazione e dei progetti futuri.

Per loro non è mai stato un problema raccontarsi, dal momento che condividono le loro giornate con milioni di follower ogni giorno: due milioni e centomila sono le persone che seguono Beatrice, un milione e cento sono i follower di Marco.

Dopo l'esperienza a Uomini e Donne, entrambi hanno intrapreso la carriera di influencer e visto l'elevato numero di persone che ogni giorno li segue, ci sono riusciti con grande successo.

Inizialmente sono andati a convivere a Reggio Emilia e poi a Milano, dove vivono ancora oggi e dove hanno allargato la loro famiglia: se infatti Beatrice era già mamma di Alessandro, nato da una sua precedente relazione con il calciatore Nicolas Bovi; Marco è diventato padre per la prima volta solo nel 2017 con la nascita di Bianca, la loro bambina. In merito alla loro famiglia allargata Beatrice ci ha tenuto a specificare che avere una famiglia allargata non è un problema, anzi fa raddoppiare l'amore, perché "quando ci si ama, ogni cosa unisce sempre di più".

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Gossip

L'intervista è stata rilasciata quando la coppia ha partecipato all'esperimento di Casa Philips, cioè quando, nel mese di giugno, è stata chiusa per una giornata intera all'interno di una casa di vetro per poter far vedere alle persone in cosa consiste una loro giornata normale, come vivono la loro quotidianità. All'esperimento hanno partecipato insieme a 'Bubi' e all'ora di pranzo sono stati raggiunti dalla mamma di Beatrice, dalla sorella Eleonora e dal suo bambino Carlo Alberto.

Durante la giornata Beatrice ha rivelato che solitamente chi sta tra i fornelli è Marco, mentre lei è l'addetta alle pulizie perché è maniacale: "Passo l’aspirapolvere anche in piena notte".

Nell'intervista come prima domanda viene chiesto ad entrambi di darsi un voto come semplici coinquilini. La prima a rispondere è Beatrice, la quale racconta che il suo compagno è molto disordinato, sempre in ritardo e non fa mai le cose che lei le chiede di fare in casa: per questo se fosse una semplice coinquilina gli darebbe cinque.

Arriva quindi la replica dell'ex tronista che è leggermente più buono: le darebbe cinque e mezzo "perché ossessionata dall’ordine".

E che voto si darebbero come genitori? La prima a rispondere è ancora una volta Beatrice che ammette di considerarsi una mamma presente, anche se a volte è costretta a partire per esigenze lavorative. Marco invece afferma di sentirsi un po' "mammo" a volte, ma in senso buono.

Entrambi infatti sono influencer e facendo lo stesso lavoro gli capita spesso di doversi alternare: "Quando devo andare via io, lei sta a casa e viceversa". Il loro lavoro comunque piace molto ad entrambi, anche se Beatrice ritiene che ormai sono così tante le persone a fare questo mestiere che sembra essere diventato un lavoro quasi normale, lo considera però un lavoro molto bello, perché gli permette di potersi esprimere e di poter avere opportunità che altrimenti non avrebbe mai potuto avere. L'ex tronista ci tiene poi a specificare che il segreto di questo mestiere è essere se stessi "la gente apprezza la spontaneità".

Il giornalista prosegue poi con l'intervista, chiedendo loro quale sia la cosa che gli viene chiesta più spesso online: informazioni sulla loro famiglia e su quanto sia difficile crescere un bambino alla loro età così giovane (Marco ha 27 anni e Beatrice 24). Beatrice è convinta che crescere un figlio sia più facile in realtà quando si è giovani, perché si hanno più forze e si è più aperti mentalmente.

E quando gli viene chiesta la ricetta per un amore così duraturo, nonostante sia nato dentro gli studi di un programma televisivo come Uomini e Donne, la coppia non ha dubbi: essendo entrambi emiliani, la ricetta è quella della lasagna, perché è "l’insieme di tanti strati di pazienza"; poi Marco spiega che fare lo stesso lavoro, vivere insieme, essere genitori li porta spesso a litigare "ma l’importante è rimanere uniti". Quando litigano ognuno ha il suo modo di calmarsi: mentre l'ex corteggiatrice si chiude in bagno e si fa una maschera; Marco preferisce occuparsi delle tantissime piante che hanno in casa, perché "è la natura che mi dà energia". L'ex tronista è anche un amante degli animali, non a caso la coppia, nonostante viva a Milano, ha due cani e i pesci rossi. Fino a poco tempo fa avevano anche un coniglio e a Reggio Emilia anche le galline.

La coppia potrebbe essere prossima al matrimonio

L'ultima domanda, non per questo meno importante, è sapere se e quando Marco e Beatrice si sposeranno, dopo cinque anni di relazione, una bambina, frutto del loro amore, ed un tatuaggio-portafortuna fatto recentemente.

Beatrice vorrebbe sposarsi, è in attesa della proposta del fidanzato che spera possa arrivare per il compleanno del Fantini, cioè il 29 settembre, oppure per il suo compleanno che però sarà il prossimo gennaio. Marco ammette che ci sta lavorando, ma la Valli ricorda scherzosamente che "gli uomini hanno bisogno di tempo per metabolizzare".