Torna lo spazio dedicato a Il Segreto, la soap opera iberica punta di diamante di Canale 5. Nei nuovi episodi in onda da lunedì 8 a venerdì 12 luglio, Fernando Mesia accetterà di rimanere alla Casona, mentre Isaac Guerrero dimostrerà una cocente gelosia nei confronti di Elsa Laguna e Alvaro Fernandez. Proprio quest'ultimo verrà massacrato di botte da alcuni uomini.

Il Segreto: Fernando resta alla Casona

Le anticipazioni de Il Segreto, riguardanti gli episodi che i telespettatori di Canale 5 avranno modo di vedere da lunedì 8 a venerdì 12 luglio, rivelano che Hipolito e Onesimo saranno felici della loro pozione per far ritornare la memoria mentre Saul e Julieta cercheranno di sfuggire ai colpi d'arma da fuoco sparati da Lamberto ed i suoi complici.

Fortunatamente la guardia civile riporterà la calma grazie ad una chiamata di Mauricio e Prudencio. Intanto Alvaro pregherà Elsa di rimanere accanto a lui a curare i contagiati di varicella nel nuovo ospedale da campo. Alla Villa, Maria accetterà che Fernando rimanga alla Casona per gestire i libri contabili di Donna Francisca dopo aver parlato con suo nonno. Lontano da Puente Viejo, il Molero riuscirà ugualmente a scappare e premere il grilletto contro l'Ortega. Il giovane, a questo punto, verrà trasportato al dispensario, dove rischierà di morire.

Anticipazioni Il Segreto: Isaac geloso di Alvaro ed Elsa

Antolina provocherà la gelosia di Isaac, confessandogli che la Laguna e Fernandez hanno una relazione all'ospedale. Di conseguenza, nascerà una lite furiosa tra il Guerrero e la Ramos. Il falegname, infatti, non crederà che ad Elsa interessi sposare un uomo facoltoso. Intanto il Mesia confesserà a Maria di essere ancora innamorato di lei. Saul, invece, perdonerà Prudencio per tutto il male che gli ha fatto in quanto ha salvato la vita alla Uriarte con il suo corpo.

Allo stesso tempo, Marcela e Camelia usciranno dall'ospedale dopo aver contratto la malattia contagiosa. Infine Elsa avrà uno svenimento per la fatica accumulata, tanto da venire soccorsa dal nuovo dottore.

Saul salva suo fratello

Stando alle trame de Il Segreto in onda prossima settimana si apprende che Eustaquio Molero si presenterà in comune dove comunicherà a Severo e Carmelo che suo figlio Lamberto uscirà presto dalla galera. Dolores, invece, avrà un malore quando si troverà di fronte Donna Francisca in carne ed ossa in quanto nessuno l'aveva informata della sua resurrezione.

Intanto Saul deciderà di donare il sangue all'Ortega dopo il sopraggiungere di una violenta emorragia. Fortunatamente l'intervento avrà esito positivo. Elsa, invece, avrà intenzione di abbandonare il borgo iberico mentre Isaac farà una scenata di gelosia a Fernandez dopo essere stato tartassato dalla Ramos. Il Guerrero, infatti, rimprovererà Alvaro di essersi approfittato della Laguna.

Il Fernandez coinvolto in una rissa

Alvaro si recherà da Elsa dove chiederà spiegazioni per il comportamento del falegname.

Intanto Lamberto uscirà dal carcere grazie alle conoscenze del padre mentre Fernando dimostrerà di essere un papà esemplare per Esperanza e Beltran raccontandogli delle fiabe. Per tale ragione, la Montenegro sarà molto preoccupata per la sintonia sorta tra la Castaneda e il Mesia. La matrona, a questo punto, chiederà alla figlioccia se si è per caso innamorata del figlio di Olmo. Infine Fernandez verrà aggredito da un gruppo di uomini durante la notte.

Come evolverà la storia? Le nuove anticipazioni de Il Segreto lo sveleranno.