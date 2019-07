Giovedì 11 luglio, a partire dalle 14,45 su canale 5, i fan di ‘Bitter Sweet ingredienti d’amore’ potranno assistere ad una nuova ed emozionante puntata della soap turca, grande successo di questa estate 2019. Stando alle anticipazioni, nel nuovo episodio vi saranno molti di colpi di scena come la scoperta di Demet di aspettare un bambino. Una notizia sconvolgente per la donna che, deciderà di tenere all’oscuro del fatto il marito, mentre Deniz romperà ogni rapporto con la ex fidanzata Alya, riscoprendosi sempre più innamorato di Nazli. Anche Ferit sembrerà provare dei sentimenti per la giovane cuoca, la quale però farà di tutto per evitare il suo datore di lavoro.

Bitter Sweet, puntata dell'11 luglio: Deniz innamorato di Nazli rompe con Alya

Nel corso del nuovo episodio dell’11 luglio, Alya sarà sempre più gelosa del rapporto tra Nazli e Deniz, tanto che sul palco sarà determinata a svelare i segreti del gruppo. La ragazza sarà fermata appena in tempo da Fatos, ma il suo gesto manderà su tutte le furie Deniz, il quale troncherà ogni rapporto con l’ex fidanzata, dicendole di non volerla più nemmeno come amica.

A questo punto sembrerà che la giovane cantante abbia perso tutte le chance di riconquistare il cuore di Deniz che, nel frattempo, è sempre più innamorato di Nazli con la quale sta collaborando per il nuovo menù del locale.

Bitter Sweet, anticipazioni: Demet scopre di essere incinta

Gli spoiler sulla nuova puntata di ‘Bitter Sweet, ingredienti d’amore’ rivelano che Demet scoprirà di aspettare un bambino e questo fatto la sconvolgerà a tal punto che deciderà di non dire nulla al marito Hakan, prendendo invece appuntamento con una ginecologa per interrompere la gravidanza.

Nel frattempo Nazli, con la scusa di aiutare Deniz al locale, si allontanerà da Ferit, il quale ha notato il comportamento sfuggente della ragazza, che non vuole assolutamente parlare con lui del bacio avvenuto la sera prima. La Piran inoltre, teme che il suo datore di lavoro venga a sapere la verità su Asuman e per tale motivo si sentirà in colpa, temendo che Ferit rimanga deluso anche da lei e non la voglia più vedere, qualora scoprisse tutto ciò che la sorella ha fatto.

Riuscirà Nazli a raccontare tutta la verità a Ferit senza rischiare di perderlo? L’Aslan intanto, verrà a sapere che la misteriosa ragazza di cui è innamorato il suo amico e cognato Deniz non è altri che la giovane cuoca.

Questo e molto altro nella puntata di Bitter Sweet in onda giovedì 11 luglio, a partire dalle 14,45 su canale 5, dove conosceremo tutti gli sviluppi su Nazli e il suo rapporto con Ferit e Deniz. Ricordiamo inoltre che, è possibile rivedere la puntata intera e numerose clip di quanto trasmesso, anche sul sito Mediaset Play.