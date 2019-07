Continuano le vicende dei protagonisti della celebre e amatissima soap turca di Canale 5 “Bitter Sweet- ingredienti d’amore”. Nel corso della settimana che andrà dall’8 al 12 luglio, saranno molteplici i colpi di scena a cui i telespettatori assisteranno. Primo tra tutti la rabbia di Nazli nei confronti di Ausuman dopo aver scoperto l’esito della questione riguardante l’affidamento del piccolo Bulut. Nazli e Ferit poi finiranno per passare una notte insieme e sarà proprio dopo quell’episodio che l’uomo capirà di essere innamorato della sua dolce cuoca. Demet scoprirà di aspettare un bambino e sarà indecisa se tenerlo o meno.

Bulut scapperà di casa e si rifugerà nella sua vecchia abitazione

Nazli, dopo aver scoperto la sentenza del giudice in merito all’affidamento del piccolo Bulut, si infurierà parecchio con sua sorella e la accuserà di aver influenzato la decisione a causa delle sue foto ingannevoli. La ragazza a sua volta accuserà sua sorella di aver contribuito anche lei alla decisione del giudice. Nazli allora deciderà di confessare tutta la verità a Ferit in modo da risolvere la questione, ma una volta con lui cominceranno a bere e finirà per passare la notte con lui, complicando ulteriormente le cose.

Alya tenterà ancora una volta di conquistare Deniz che a sua volta avrà occhi solo per Nazli. Bulut, amareggiato e triste, deciderà di scappare dalla casa in cui vive e Hakan, sfruttando l’occasione, accuserà Ferit di aver rapito il piccolo.

Bulut andrà alla ricerca della sua famiglia

Il piccolo Bulut verrà ritrovato da Nazli e Ferit a casa dei suoi genitori e poco dopo andrà via dopo l’intervento della polizia con Demet e Hakan. I due poi si appresteranno a cominciare il loro nuovo lavoro nella società e gli animi di tutti i presenti appariranno ben presto molto accesi.

Nazli deciderà di prendere le distanze dal suo capo che comincerà a pensare che la donna stia scappando da lui dopo la notte passata insieme. La donna poi aiuterà anche Deniz nella preparazione del menu per il suo locale. Nazli nonostante le tante domande di Ferit in merito alla notte passata insieme continuerà ad essere vaga e sfuggente.

Tarik inviterà Fatos ad uno spettacolo e capiteranno nelle immediate vicinanze di Engin e Adriana. Hakan e Deniz si incontreranno per caso e cominceranno a parlare dei loro sentimenti e di Demet e grazie a quella conversazione Deniz riuscirà a vedere chiaro dentro di sé.

Demet scoprirà con sorpresa di aspettare un bambino ma invece di comunicarlo al suo uomo incontrerà una dottoressa per interrompere la gravdanza. Ferit scoprirà che Deniz è innamorato di Nazli. Hakan e Demet si trasferiranno in una nuova casa e la donna poco dopo si recherà all’appuntamento con la ginecologa.