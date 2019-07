Le anticipazioni spagnole delle puntate della longeva soap opera ideata da Aurora Guerra, 'Una vita' dal 15 al 21 luglio svelano che Diego sarà vicino a scoprire la verità riguardo alla scomparsa di Moises.

Diego si accorge che il figlio Moises è vivo; nuova lite tra Silvia e Arturo

Il giovane Alday si presenterà nel convento dove farà i conti con il pianto di un bambino e penserà che possa trattarsi del figlio di Blanca. Un altro capitolo riguarda il personaggio di Silvia che si renderà protagonista di nuove incomprensioni con Arturo per via della presenza costante di Esteban.

Aumenterà la vicinanza tra la donna e il vecchio amico che potrebbe portare a delle novità inaspettate. Agustina vorrà dare il proprio supporto al colonnello dopo essersi resa conto dello stato d'animo della persona e avrà intenzione di farlo incontrare con Cristina Novoa. Quest'ultima è una persona religiosa che potrebbe dare un aiuto rilevante per risolvere il problema tra il generale e la Reyes.

Leonor scopre la verità sul conto della religiosa e vuole parlare con le altre persone

Leonor si accorgerà dello strano comportamento dell'amica Blanca e il motivo sarà dovuto al fatto che la donna sarà pronta per avere un incontro diretto con la Novoa.

Le persone si renderanno conto della cattiva influenza della signora sulla compagna di Diego ma le parole di Leonor porteranno Cristina a fare delle riflessioni per cambiare il suo atteggiamento. Cristina dovrà fare i conti con un momento di crisi e si dirà pronta per spiegare a Blanca di essere stata ingaggiata da Ursula (Montse Alcoverro) per ingannare la giovane Dicenta. La ragazza non crederà alla versione dei fatti raccontata dalla religiosa che è stanca di portarsi questo peso sulle spalle.

Il bambino è vivo; Celia e Susana non credono a questa ipotesi raccontata da Leonor sul conto della Novoa

Leonor si impegnerà per smascherare la finta onestà della Novoa e organizzerà un incontro tra signori ma la donna non riuscirà nell'intento di convincere Celia e Susana. Le due donne continueranno a riporre fiducia nella persona di Cristina. Samuel spiegherà a Ursula che ha subito il tradimento di Carmen ma vorranno vendicarsi nei confronti della ragazza.

Diego sarà lieto di riportare una notizia felice a Felipe e Leonor ai quali racconterà che Moises è vivo e la Dicenta saprà dove possa trovarsi il bambino. Ursula vorrà convincere la figlia a recarsi nella casa di cura con la speranza di impedire a Diego di raccontare la verità in merito al figlio. Infine Leonor organizzerà un incontro con i vicini di casa facendo sentire la registrazione nella quale Cristina ammette di essere un'imbrogliona.