Se nelle puntate italiane di Beautiful, Hope e Liam sono felici in attesa del loro bambino, molte cose saranno destinate a cambiare nel corso dei prossimi mesi. La coppia sarà duramente provata per la 'morte' della figlia Beth e alla fine deciderà di divorziare, soprattutto su decisione della Logan. A suo dire, infatti, solo la separazione potrà permettere allo Spencer di essere felice occupandosi di Kelly e Phoebe, mentre la figlia di Brooke potrà dedicare il suo tempo a Douglas.

Ne conseguirà una frequentazione sempre più assidua di lei e Thomas che arriverà persino a versare della droga in un cocktail dell'ex cognato per spingerlo tra le braccia di Steffy. La notte di passione della coppia sarà, comunque, un duro colpo per Hope che successivamente prenderà seriamente in considerazione la proposta di matrimonio fatta da Thomas.

Beautiful anticipazioni: Liam confessa la verità a Hope

Le anticipazioni di Beautiful relative alle puntate americane rendono noto che Liam non ricorderà i dettagli della notte trascorsa con Steffy.

Sarà mortificato dell'accaduto e gli stessi sentimenti saranno provati anche dalla sua ex moglie, che non avrà intenzione di commettere gli errori del passato. Il suo intento, infatti, sarà di non ricadere nel triangolo sentimentale, preferendo concentrarsi ancora sulla sua carriera e sulle bambine. Confuso per avere perso il controllo delle sue azioni, Liam opterà per la confessione a Hope. Quest'ultima, già arrabbiata per l'eccessiva vivacità del marito durante la festa sulla spiaggia, sarà molto arrabbiata con lui e la situazione non migliorerà quando lo Spencer ammetterà di essere ancora innamorato di lei.

Puntate americane Beautiful: Hope accetta la proposta di Thomas

A complicare il rapporto di Hope e Liam nelle puntate americane di Beautiful, arriverà anche la proposta di matrimonio di Thomas. Quest'ultimo istruirà Douglas affinché sia lui a chiedere alla Logan di fargli da mamma, sposando il papà. Il bambino sarà così coinvolto negli intrighi del padre, più che mai fuori controllo a causa della sua ossessione per la sorellastra. E dopo avere scoperto che l'ex marito ha ceduto alla passione con Steffy, Hope accetterà di diventare la futura signora Forrester.

Le anticipazioni di Beautiful sottolineano, infatti, che questo fidanzamento causerà grandi discussioni in famiglia. Brooke e Liam saranno assolutamente contrari ad esso, cercando di convincere Hope a cambiare idea. Diverso sarà il punto di vista di Ridge che chiederà alla moglie e all'ex genero di non intromettersi in questa proposta di matrimonio. Anche Steffy avrà un colloquio con il fratello per capire fino a che punto sia arrivata la sua fissazione per la Logan.