Torna l'appuntamento con Bitter Sweet - Ingredienti d'amore, la Serie TV ambienta ad Istanbul che sta registrando ascolti altissimi su Canale 5. Nelle prossime puntate, in onda a breve in Italia, Hakan Onder deciderà di mostrare la sua vera natura diabolica per impedire a Demet di lasciarlo mentre Deniz e Ferit Aslan scopriranno la verità sull'incidente di Zeynep e Demir.

Bitter Sweet: Demir e Zeynep uccisi da Hakan

Le anticipazioni di Bitter Sweet sui nuovi episodi trasmessi nei prossimi giorni su Canale 5 annunciano che Deniz e Ferit scopriranno la verità su Demir e Zeynep, i genitori di Bulut morti in seguito ad un grave incidente stradale.

Come abbiamo visto nelle puntate precedente, i seguaci della serie tv hanno appreso che Hakan è l'artefice dell'omicidio della coppia, in quanto voleva entrare in possesso delle loro azioni alla Pusola Holding. Poi aveva architettato un piano per ottenere l'affidamento del nipote, lasciando all'oscuro Demet.

Ma la cattiveria dell'Onder non si esaurirà qui. A farne le spese sarà proprio la sorella di Deniz, sospettata di essere coinvolta nella retata improvvisa che la polizia aveva fatto in seguito alla sua denuncia. In questa occasione lo zio di Bulut riporterà una ferita al braccio, sebbene questo non gli impedisca di compiere altri misfatti.

L'Onder dimostra la sua cattiveria a Demet

Gli spoiler di Bitter Sweet raccontano che Hakan pretenderà che la moglie gli sia per sempre fedele. Per questo motivo la trasporterà in un capanno abbandonato dove le farà vedere cosa capita alle persone che osano tradirlo. La sorella di Deniz, infatti, tremerà dalla paura quando vedrà gli scagnozzi del marito torturare un malcapitato reo di averli traditi.

Inoltre, lo zio di Bulut arriverà addirittura a ferire alla spalla l'uomo per dimostrargli la sua cattiveria. Inoltre l'uomo sottolineerà che tutti i traditori che osano tradirlo fanno una brutta fine, tanto da guardare la moglie dritta negli occhi. Poi, il terribile Onder ordinerà a Bekir di finire il lavoro, ipotizzando l'uccisione del traditore. Fortunatamente l'omicidio sarà solo una messa in scena per incutere terrore alla povera Demet, tanto da ordinare al malcapitato di non farsi più vedere.

Anticipazioni Bitter Sweet: le indagini di Ferit e Deniz

Nel frattempo, Deniz e Ferit scopriranno che l'auto su cui viaggiavano Demir e Zeynep insieme a Bulut e alla nonna era stata manomessa. Resul, lo scagnozzo di Hakan, infatti, non era riuscito a cancellare le prove. L'Aslan ed il fratello di Demet, a questo punto, capiranno che i genitori di Bulut sono stati uccisi. Infine, l'Onder farà una terribile scoperta che vedrà protagonista la povera moglie.