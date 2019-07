Nuovo appuntamento incentrato sulla soap opera turca “Bitter Sweet - Ingredienti d’amore”. Nelle puntate che i telespettatori italiani potranno vedere nelle prossime settimane, una lite molto accesa tra Hakan e Demet, consentirà a Ferit Aslan di ricongiungersi con Bulut, ma soltanto per qualche giorno. Il ricco imprenditore dopo aver sorpreso il suo rivale sul punto di aggredire fisicamente la moglie, approfitterà dell’occasione per far allontanare suo nipote dagli Onder.

Il piccolo Bulut molto impaurito per aver assistito ad una violenta discussione tra i suoi zii, si trasferirà a casa di Ferit. Purtroppo quest’ultimo anche se avrà modo di trascorrere del tempo con il suo adorato nipote, dovrà ancora lottare per ottenere la sua custodia, visto che Hakan e Demet continueranno ad essere i tutori legali del minore.

Hakan apprende l’aborto della moglie, Bulut impaurito

Le anticipazioni degli episodi che andranno in onda sulla rete ammiraglia Mediaset molto probabilmente il mese prossimo, dicono che Deniz dopo aver appreso tramite Ayla che Demet e Hakan hanno vinto l'affidamento di Bulut con l’aiuto di Asuman, deciderà di mettere al corrente Ferit.

Quest’ultimo non appena verrà a conoscenza che è stata la sorella di Nazli a far avere agli Onder il documento redatto dal defunto Demir, prenderà le distanze dalla cuoca rischiando di far fallire il ristorante che avevano appena iniziato a gestire insieme. A quel punto Asuman non sapendo che a smascherarla sia stato Deniz, si vendicherà di Demet, facendo finire nelle mani di Hakan il referto medico riguardante l'aborto della malefica donna.

Quest’ultimo su tutte le furie per il gesto commesso dalla sua amata, sfogherà la sua rabbia distruggendo alcuni oggetti del suo appartamento e destando parecchia preoccupazione a Bulut. Il bambino infatti spaventato dalle urla dell'Onder convincerà Nazli a raggiungerlo.

Il marito di Demet si dichiara innocente, Ferit allontana suo nipote dagli Onder

La Piran si presenterà nell'abitazione di Demet e Hakan in compagnia di Ferit e Deniz.

In particolare l’architetto, dopo aver avuto la conferma dal meccanico che la vettura su cui viaggiava sua sorella Zeynep e suo cognato Demir è stata manomessa, accuserà l’Onder di essere il colpevole della tragedia. Agendo in tale maniera, Ferit riuscirà ad impedire al suo rivale di fare del male alla moglie. Nonostante Hakan affermerà di non essere coinvolto con il decesso dei genitori di Bulut, l’Aslan riterrà necessario allontanare suo nipote dal presunto assassino.

Hakan oltre a minacciare di nuovo la moglie, le ribadirà che Demir e Zeynep non sono morti per mano sua. Intanto Ferit sarà deciso a denunciare l’Onder, ma purtroppo per poterlo mettere in cattiva luce avrà bisogno di prove concrete. Successivamente il marito di Demet per impedire al suo nemico di scoprire che è stato lui a commissionare l’omicidio dei suoi cognati, si servirà dell’aiuto del suo scagnozzo Bekir: quest’ultimo su ordine del suo padrone avrà il compito di trovare dei possibili nemici che avrebbero potuto attentare alla vita di Demir.