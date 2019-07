Un posto al sole, la soap italiana più seguita continuerà a stupire i telespettatori anche nel mese di luglio. In onda ogni sera alle 20.45 su Rai 3 dal lunedì al venerdì, vedrà ancora protagonisti gli abitanti di Palazzo Palladini alle prese con nuove appassionanti avventure.

Diego ossessionato da Beatrice farà perdere le sue tracce

Le anticipazioni della settimana dal 15 al 19 luglio vedranno il ritorno di Patrizio dallo stage di cucina ad Alba.

Il ragazzo arriverà a Napoli ignaro di tutto quello che è successo al fratello. Diego, nel frattempo, avrà sempre più problemi a causa della sua ossessione per Beatrice. Il maggiore dei Giordano si troverà ad un passo dal commettere una sciocchezza e preoccuperà la sua famiglia.

Patrizio, invece, sembrerà aver risolto i suoi problemi di dipendenza e sarà di fronte a una scelta lavorativa importante e remunerativa: Filippo e Serena gli proporranno un posto da cuoco sullo yacht per il loro progetto di chartering.

I due ragazzi dovranno comunicare la loro iniziativa anche a Roberto Ferri: l'uomo non avrà obiezioni.

Durante il corso delle puntate, l'attività imprenditoriale di Ferri e la Cirillo spiccherà il volo e Patrizio sarà pronto per lanciarsi in questa nuova avventura.

La serenità della famiglia Giordano verrà messa in discussione dalla sparizione di Diego: il ragazzo, infatti, farà perdere le sue tracce e Raffaele sarà sempre più in ansia. Beatrice invece arriverà a prendere una decisione importante.

Marina scoprirà una dolorosa verità su Arturo

Marina cercherà di instaurare un rapporto con l'anziano uomo misterioso che con il suo carattere schivo non sarà facile da avvicinare. Più tardi si scoprirà che Arturo nasconde un segreto che getterà nello sconforto l'imprenditrice che aveva riposto in questo rapporto tutte le sue speranze. La Giordano verrà a conoscenza di una triste verità: l'uomo ha una grave malattia e non avrà nessuna intenzione di sottoporsi alle terapie per provare a guarire dal tumore.

Giulia e Dennis saranno di nuovo in crisi

Un'altra protagonista della terza settimana di luglio sarà Giulia: la donna deciderà di preparare le valigie e partire per andare a trovare Dennis, ma questa iniziativa non sarà senza difficoltà. Durante il suo soggiorno dal compagno, infatti, la donna sarà alle prese con un imprevisto che butterà all'aria tutti i suoi piani.

Per Giulia saranno nuovamente giorni pieni di problemi perché tornerà a mettere in dubbio il rapporto con Dennis e perderà la fiducia in lui.

Intanto Alex e Vittorio torneranno da Berlino, ma una volta a casa la ragazza riceverà una telefonata che sconvolgerà la sua serenità.