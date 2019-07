La produzione di Temptation Island Vip avrebbe lanciato una frecciatina ben precisa ad alcune coppie. Nei giorni scorsi alcuni vip hanno dichiarato di essere stati invitati a partecipare al reality dell’amore, da parte degli autori però è arrivata una netta smentita.

Attraverso un comunicato pubblicato su Instagram è apparso questo messaggio: "Ci sono coppie che dichiarano di aver rifiutato di partecipare all'edizione Vip, quando in realtà nessuno le ha invitate".

A chi siano riferite le parole non possiamo saperlo, ma il web ha già ipotizzato il destinatario della frecciatina. Alcuni utenti hanno pensato che i destinatari del messaggio siano Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser.

Per capire cos'è accaduto bisogna fare un passo indietro. In una recente intervista di coppia, la sorella minore di Belen Rodriguez ha dichiarato di essere stata chiamata a mettere in gioco i suoi sentimenti. Dal canto suo l'ex gieffina ha riferito di aver declinato l'invito, senza pensarci due volte.

Nel corso dell'intervista Cech ha dichiarato che un reality come Temptation Island, può mettere in difficoltà anche le coppie più stabili. La fidanzata di Moser poi ha aggiunto: "Io e Ignazio siamo una coppia vera, potrei resistere due secondi. Poi distruggerei tutto e andrei in carcere con il povero Fabrizio Corona". Infine, l'argentina ha confidato che stavolta vorrebbe apparire sul piccolo schermo in un programma diverso, per non essere definita come la donna dei reality:"So che mia opportunità arriverà".

Dietro il comunicato, potrebbe esserci Raffaella Mennoia

Ribadiamo che nel comunicato lanciato dalla produzione di Temptation Island Vip, non è stato rivelato il nome del destinatario. Nonostante questo alcuni utenti hanno pensato, che dietro al post potrebbe anche esserci Raffaella Mennoia. Nei giorni scorsi il braccio destro della De Filippi ha espresso la sua opinione sul botta e risposta tra la Rodriguez e Giulia De Lellis. L'autrice Mediaset considerata la stima che ha nei confronti dell'ex corteggiatrice, ha spezzato una lancia in favore dell'attuale fidanzata di Andrea Iannone.

Caccia al conduttore

L'edizione Vip di Temptation Island sembra essere ancora senza un conduttore. In un primo momento era stato fatto il nome di Ilary Blasi, ma la moglie di Francesco Totti sembrerebbe essere più propensa ad accettare la conduzione di Giochi senza Frontiere. In un secondo momento era uscito il nome di Filippo Bisciglia, ma fonti vicine al sito Fanpage hanno smentito. A questo punto per capire chi sia il conduttore della seconda edizione dedicata ai vip, bisognerà attendere la presentazione dei palinsesti.