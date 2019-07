Le anticipazioni della serie televisiva Charmed riservano entusiasmanti novità. Gli episodi che dovevano andare in onda domani domenica 14 luglio su Rai 2 alle ore 21:00, sono stati momentaneamente sospesi e verranno trasmessi il 2 settembre alle ore 14:00. Nelle future puntate di Charmed, Trip perderà la vita, in seguito Lucy si ritroverà sotto l'influenza di uno spirito e tenterà il suicidio. Più tardi le tre sorelle scopriranno che la loro madre, Marisol, ha scritto un esorcismo. Nel frattempo Niko non prenderà bene la morte improvvisa di Trip e verrà consolata da Mel.

Spoiler Charmed episodio 4: Trip viene ucciso

Charity annuncerà alle tre sorelle che Angela non poteva salvarsi. Frattanto Macy sarà d'accordo con lei, contrariamente da Maggie e Mel. In seguito Mel scoprirà che l'anima di Angela non è ancora compromessa e cercherà di salvarla con l'aiuto di Maggie, attraverso un esorcismo. Più tardi Mel, Maggie e Macy scopriranno che Marisol, la loro madre ha scritto un esorcismo che soltanto loro potranno trattare.

Poi le tre sorelle uniranno 'il potere del trio' ed eseguiranno l'incantesimo. Nel frattempo Trip seguirà le sorelle, poi verrà colpito da alcuni detriti mossi dall'energia dell'esorcismo e verrà ucciso. Poi Charity farà credere che Angela sia colpevole della morte di Trip.

Episodio 5: Niko rischia di morire

Niko sarà notevolmente sconvolta e angosciata dopo la morte inaspettata di Trip. Poi Mel vorrà cercare di consolare la donna e tirarle su il morale e la inviterà a cena.

In seguito Mel rivelerà a Nico che Trip prima di morire stava indagando su tre omicidi, probabilmente collegati. Più tardi un 'mutaforma' ruberà l'identità di Trip e cercherà di ingannare Niko. Poi la ragazza si ritroverà in pericolo e rischierà di morire in un incendio. Nel frattempo arriverà Mel che la salverà. Successivamente Harry consiglierà alle tre streghe di usare i loro poteri per cercare di cambiare il passato e non far incontrare Mel e Niko.

Episodio 6: Lucy cerca di uccidersi

Lucy dovrà trattare con l'influenza dello spirito di una giovane donna morta nel 1989, Brenda Mancini. Poi lo spirito di Brenda incolperà Jenna per la sua morte e le tre sorelle temeranno che la donna voglia usare Lucy per farsi giustizia. Successivamente Jenna sarà parecchio impaurita, poiché scoprirà che dal giorno della morte di Brenda sono morte altre giovani ragazze. Nel frattempo si temerà che Jenna e Lucy siano le prossime vittime. Poco dopo Lucy tenterà il suicidio, ma sarà salvata da Harry.

Dove guardare in streaming online le puntate di Charmed

In attesa che vadano in onda i nuovi episodi di Charmed è possibile rivedere in streaming online la prima puntata, che comprende gli episodi 1, 2 e 3 già trasmessi in televisione, registrandosi gratuitamente sul sito dedicato RaiPlay.it.