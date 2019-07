Ennesima disavventura per Chiara Ferragni, la quale in queste ore ha raccontato su Instagram di essere stata insultata per strada da una donna a lei sconosciuta. Il tutto è successo mentre la Ferragni stava per scendere da un taxi quando una donna l'ha riconosciuta e ha cominciato a sbraitare contro di lei, rivolgendole delle parole decisamente poco carine che non sono passate inosservate e che hanno spinto la moglie di Fedez a postare delle stories su Instagram in cui spiega un po' la sua visione dei fatti.

Il duro sfogo di Chiara Ferragni dopo essere stata insultata per strada da una signora

Nel dettaglio, abbiamo visto che la Ferragni su Instagram ha raccontato che nel momento in cui è scesa dal taxi questa donna, che tra l'altro camminava con una bambina di pochi anni, ha cominciato ad urlarle contro parole ed affermazioni poco carine e lusinghiere.

La donna, che secondo la Ferragni aveva una quarantina d'anni, rivolgendosi alla bambina che portava con sé le ha detto di non dare attenzioni a Chiara. 'Hai visto che sembra una mer.. senza trucco?' avrebbe detto.

Parole a dir poco pesanti che hanno lasciato senza parole la bella Chiara, la quale ha voluto raccontare questa disavventura sui social a distanza di qualche giorno dagli insulti che sui social sono stati rivolti contro sua sorella Valentina.

Quest'ultima, infatti, è stata attaccata da un gruppo di haters, i quali l'hanno criticata scrivendo che non poteva essere considerata un'icona perché era 'corta e chiatta'.

E così a distanza di questi episodi, ecco che Chiara ha voluto postare un suo lungo sfogo dove si è chiesta perché mai le persone devono sempre giudicare le altre persone in base al loro aspetto fisico. 'E perché lo fanno sempre le donne contro le altre donne?' si è chiesta incredula la Ferrgani.

'Le donne vere si sostengono', ha scritto la Ferragni su Instagram

L'influencer e star di Instagram si è chiesta anche perché mai una mamma debba insegnare a sua figlia che la bellezza è quella esteriore e non quella che viene da dentro. E poi ancora ha aggiunto che lei intende insegnare a suo figlio che un viso fresco e un sorriso vero è meglio di qualunque tipo di trucco.

'Le donne vere si sostengono a vicenda. Insieme possiamo fare la differenza', ha chiosato la Ferragni nel suo lungo sfogo che ha postato in queste ore sui social network.

Pur non essendo la prima volta che Chiara finisce nel mirino degli haters, questa volta ha voluto prendere in mano le redini della polemica e fare un po' di chiarezza, complici anche gli insulti rivolti a sua sorella, che l'hanno spinta anche in quel caso a prendere subito la parola in difesa di Valentina.