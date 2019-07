Sembra che le sorprese non manchino mai nel paesino di Puente Viejo: le anticipazioni spagnole de Il Segreto annunciano una nuova uscita di scena di uno dei personaggi più amati della soap opera. Stiamo parlando di Fe Perez, l'amata bottegaia di Mauricio Godoy che per molto tempo ha lavorato nella Villa come domestica sotto il servizio di Donna Francisca. Vediamo il motivo della sua partenza e di come si svilupperà la sua uscita di scena.

Faustino vuole uccidere Fe

I problemi per la bottegaia cominceranno a presentarsi con l'arrivo di Faustino, un uomo che giungerà a Puente Viejo cercando in lungo e il largo la simpatica ex ancella di Francisca.

Quando Fe verrà a sapere che quest'uomo sta ripetutamente chiedendo di lei, comincerà a preoccuparsi e a insospettirsi. I suoi sospetti si mostreranno fondati quando vedrà il tale Faustino nella piazza del paese: spaventata, scapperà e si rifugerà in casa di Julieta e Saul, senza dare spiegazioni a nessuno. Solo il suo amato Mauricio noterà che sta tentando di evitare Faustino in ogni modo e le chiederà immediatamente delle spiegazioni. Fe, tra la spada e la parete, sarà costretta a vuotare il sacco e a confessare la vera identità dell'uomo.

Fe si confiderà con il capomastro della Montenegro, rivelandogli che l'uomo da cui sta scappando non è altro che un suo antico collaboratore del bordello in cui ha vissuto per un po' di tempo. Ricordiamo infatti che Fe è stata costretta a prostituirsi per scoprire tutta la verità su Nazaria, a quei tempi neo-moglie del Mauricio che ha fatto di tutto pur di separarli. La domestica aveva scoperto tutta la verità su Nazaria grazie all'aiuto dell'amica Magdalena: quest'ultima prima di morire dopo un massacro avvenuto nel postribolo, aveva donato alla vinaia una grossa somma di denaro sottratta dal proprietario del bordello, anch'esso deceduto.

Con quel denaro Fe ha potuto aprire un'attività tutta sua e iniziare una nuova vita: ma ora dovrà saldare dei conti in sospeso.

Faustino, uno dei protettori del bordello e braccio destro del proprietario, sarà disposto a recuperare il denaro e a vendicarsi di Fe. Dopo aver scoperto dove si nasconde, le chiederà un appuntamento affinché possa ridargli il denaro e chiudere così questa scomoda faccenda. Ma in realtà l'uomo avrà altri piani. Fe, accompagnata all'incontro da Mauricio, consegnerà il denaro a Faustino, ma le cose prenderanno un giro inaspettato.

Il vile uomo sparerà a sangue freddo Fe per poi scappare. La giovane bottegaia riuscirà fortunatamente a sopravvivere, anche se Mauricio riferirà l'esatto contrario a tutti gli amici in pena per il critico stato di salute della ragazza.

Fe finge la sua morte e scappa in America senza Mauricio

Tutti i paesani rimarranno addolorati dopo aver saputo della tragica notizia, ma quella che soffrirà di più sarà la povera Julieta, che già ha vissuto un tragico episodio difficile da dimenticare che ha influito pesantemente nello stato d'animo della moglie di Saul.

Nel frattempo, la moribonda Fe, insieme a Mauricio, si presenterà nelle cucine della Villa davanti agli occhi increduli di Don Raimundo. La giovane gli chiederà disperatamente aiuto per fuggire per sempre del paese per evitare che Faustino torni per terminare il suo lavoro. Raimundo informerà la moglie Francisca della situazione e riceverà il suo appoggio per mettere in salvo la loro ex cameriera.

Grazie all'intercessione del nonno di Maria, Prado e Rosario, stabilitasi in America da un po' di anni per la carriera di cantante della figlia di Ramiro, accetteranno di accogliere Fe in casa loro e proteggerla.

Dopo essere venuta a conoscenza di questa notizia, Fe ne riceverà una peggiore: Mauricio resterà a Puente Viejo e non seguirà la sua amata. Dietro la decisione del Godoy si cela lo zampino di Francisca, che si mostrerà disposta a mettere in rischio la vita di Fe se il suo capomastro abbandonerà la sua tenuta. Dopo varie reticenze, Fe accetterà la determinazione del suo amato "omaccione".

Nel frattempo si svolgeranno le finte esequie della sorella di Caridad, organizzate da tutti i suoi amici che dopo aver scoperto tutta la verità hanno deciso di collaborare. Successivamente le organizzeranno una festa d'addio nella sua cantina. Purtroppo, prima di partire per sempre dalla Spagna, Fe non potrà dire addio a Mauricio dato che egli non avrà il coraggio di vederla partire.

Sarà questa l'uscita di scena di Marta Tomasa, molto probabilmente definitiva a differenza dalle altre. Stando a quanto dicono gli spoiler iberici, la bottega di Fe passerà nelle mani di Prudencio Ortega.