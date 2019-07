Su Netflix, da oggi, 4 luglio, è disponibile in Italia la nuova stagione di Stranger Things 3. La serie ha conquistato una vasta fetta di pubblico più o meno giovane con horror e risate.

Uan di Bum bum bam nel trailer su Facebook

Per la terza stagione della serie sono stati coinvolti diversi marchi, tra cui Mediaset che per l'occasione ha voluto promuovere diverse pellicole. Un finto trailer molto divertente è stato diffuso sulla pagina Facebook della piattaforma streaming italiana ed ha per protagonista Uan di Bim Bum Bam.

Il simpatico pupazzo rosa ha sicuramente catapultato negli anni '80 gli utenti che tra divertimento e nostalgia hanno apprezzato molto.

Nel video, si vede Uan in partenza per Hawkins, il luogo dell'Indiana in cui si svolgono le vicende di Stranger Things, una serie a metà tra l'horror e la fantascienza. Il personaggio di Bim bum bam non sarà molto fortunato, infatti si ritroverà sottoposto agli esperimenti dell'Hawkins National Laboratory, come Undici, la protagonista che nella serie è interpretata da Millie Bobby Brown.

Il personaggio cult degli anni '80, Uan, è stato creato da Kitty Perria ed Enrico Valente. Ha tenuto compagnia a migliaia di bambini che il pomeriggio si sintonizzavano su Italia Uno per seguire Bim bum bam il programma condotto da un giovane ed esilarante Paolo Bonolis.

La terza stagione di Stranger Things sarà curata nei dettagli

C'è molta attesa per la terza stagione della serie: Mike, Undici e gli altri abitanti di Hawkins durante gli episodi si ritroveranno a dover affrontare una nuova creatura proveniente da Sottosopra, il mondo parallelo.

Nella nuova serie avranno precedenza i rapporti umani in un'atmosfera che sa legare bene la sitcom all'horror. Verrà accentuato anche quest'ultimo aspetto, dando più spazio al sangue e alla violenza senza sottovalutare il sovrannaturale che riporta molto ai film degli anni Ottanta.

Per quanto riguarda il richiamo al decennio, quest'anno la regia si dimostrerà molto più meticolosa nel seguire l'aspetto delle inquadrature. Nulla sarà lasciato al caso e si potrà notare molto bene la cura dei dettagli che non soltanto farà sentire al telespettatore l'impressione di un'ottima riproduzione degli anni Ottanta, ma proprio che siano autenticamente quegli anni. Il grosso budget investito per questo obiettivo mostrerà pienamente la sua utilità.

New entry nel cast per la terza stagione

Il cast degli attori che comprende, tra gli altri, Winona Ryder, Millie Bobby Brown e David Harbour ospiterà delle nuove entrate: Maya Hawke (figlia di Ethan Hawke e Uma Thurman), Jake Busey (figlio di Gary Busey) e Cary Elwes.