Ritorna anche quest'anno su Italia 1 il consueto appuntamento con una delle serie televisive più interessanti degli ultimi anni, "Chicago P.D.". Giovedì 4 luglio, infatti, è stata trasmessa su Italia 1 la prima puntata della quinta stagione, in cui i telespettatori nostrani hanno avuto la possibilità di seguire gli episodi 1, 2 e 3, intitolati Il revisore, Eroi e La Promessa. Nel primo, Halstead rimane coinvolto in una sparatoria in cui perde la vita una bambina, nel secondo, la squadra del dipartimento di Chicago deve trovare i colpevoli di un attentato effettuato nel corso di un Festival e nel terzo, Antonio viene accusato di essere un corriere della droga.

Per tutti quelli che il 4 luglio non hanno potuto seguire la prima puntata di "Chicago P.D." in diretta su Italia 1, sappiate che avrete sempre modo di rivederne la replica sui canali ufficiali Mediaset.

Dove vedere la replica della prima puntata di 'Chicago P.D. 5'

Nel dettaglio, si segnala che la replica della prima puntata di "Chicago P.D. 5" sarà disponibile in qualsiasi momento in streaming sul sito Mediaset Play. La piattaforma in questione, infatti, contiene una sezione riservata esclusivamente alla serie in cui sarà possibile ritrovare da adesso in poi tutte le puntate che verranno trasmesse su Italia 1 nel corso delle prossime settimane.

Da ricordare, che il sito Mediaset Play permette soltanto agli utenti registrati di visionare i video del loro catalogo, quindi è necessario registrarsi precedentemente al sito prima di cercare di guardare qualsiasi replica. Si segnala comunque che la registrazione è completamente gratuita e permette inoltre di scaricare anche un'app con cui poter guardare i programmi Mediaset anche sugli smartphone e i tablet.

La sinossi degli episodi 1, 2 e 3

La sinossi ufficiale dell'episodio "Il revisore" ci segnala che durante un'operazione per sventare un'ingente traffico di armi, Halstead rimane coinvolto in una sparatoria in cui perdono la vita una donna ed una bambina di colore.

Nel frattempo, Hank si ritrova a dover gestire due personaggi molto diversi fra di loro: il revisore Woods e il saccente Ray Price. Nell'episodio "Eroi" invece, una bomba esplode durante una festa di quartiere, facendo subito pensare ad un attacco terroristico. Dalle prime indagini però si evince che potrebbe essere implicato nell'attentato anche un agente di polizia, il giovane Frank Toma. Quest'ultimo però, soffocato dai sensi di colpa e dalla vergogna si toglie la vita poco prima che Burgess riesca a dimostrare a tutti che lui non era un terrorista ma un eroe.

Nell'episodio "La promessa" invece, Antonio rimane coinvolto nella morte di una ragazza latina. In un primo tempo le indagini della polizia vengono indirizzate verso il traffico di droga, ma poco dopo si scopre che le cose sono del tutto diverse da come sembravano all'inizio.