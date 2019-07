Mancano circa due mesi all'inizio della stagione 2019-20 di Uomini e donne ma l'attenzione dei telespettatori è già rivolta verso coloro che potrebbero sedere sull'ambito trono a partire da settembre. Tra di essi, un nome continua a rimbalzare nei social network, trovando l'apprezzamento dei fan che lo vedrebbero volentieri nel ruolo di tronista. Si tratta di Giulio Raselli, che la scorsa primavera era sceso per corteggiare Giulia Cavaglià anche se la sua esperienza non si era conclusa nel migliore dei modi.

La torinese, infatti, gli aveva preferito Manuel Galiano con le note conseguenze del caso: la loro storia è durata solo poche settimane, con tanto di frecciatine social da parte dei due ex fidanzati. Giulio è uscito a testa alta da questa vicenda, motivo per cui sono in molti a sperare che Maria De Filippi gli conceda un'altra possibilità di conoscere l'anima gemella.

Giulio Raselli scrive a Raffaella Mennoia

Archiviato il ruolo di corteggiatore a Uomini e donne, Giulio Raselli ha confermato di essere apprezzato dai collaboratori di Maria De Filippi che gli hanno concesso un'altra occasione in televisione: partecipare a Temptation Island nel ruolo di tentatore.

Nel villaggio in Sardegna si è avvicinato molto a Sabrina anche se non è noto quale esito avrà la loro frequentazione. Le riprese, infatti, si sono già concluse e Giulio è tornato a casa, pur essendo chiamato alla segretezza su quanto accaduto nell'isola delle tentazioni. Da allora è stato presente nei social network, dove ha smentito il flirt con Giulia Cavaglià, e ha anche dimostrato di essere in ottimi rapporti con Raffaella Mennoia, storica autrice dei programmi della Fascino.

Non è certo sfuggito ai fan dell'ex corteggiatore il messaggio da lui scritto sul profilo Instagram della Mennoia in risposta ad una foto in costume da bagno da lei pubblicata. Oltre ad avere aggiunto un like, Giulio ha così commentato: "Solo? Bella Raffa un abbraccio".

I fan vorrebbero vedere Giulio sul trono

Sotto il commento pubblicato da Giulio Raselli, molti fan di Uomini e donne sono intervenuti per chiedere a Raffaella Mennoia di sceglierlo come nuovo tronista.

I casting della nuova edizione del dating show sono aperti proprio in questi giorni e l'occasione potrebbe essere perfetta per scegliere una persona già conosciuta e amata. Vista l'eleganza con la quale ha concluso la sua esperienza lo scorso anno e il desiderio di non fare polemica sulla rottura di Giulia e Manuel, Giulio potrebbe essere dunque il volto perfetto per prendere l'eredità di Andrea Zelletta. Del resto, già lo scorso anno Teresa Langella era stata scelta come tronista dopo che già si era fatta conoscere nel ruolo di tentatrice e, prima ancora, di corteggiatrice.

Tra gli altri papabili nuovi protagonisti del Trono Classico restano forti i nomi di Antonio Moriconi, ex corteggiatore proprio della Langella, e della bella Klaudia Poznanska.