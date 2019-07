Un brutto incidente in Moto e momenti di apprensione tra i fan di Daniele Dal Moro. Nelle scorse ore l’ex concorrente del GF 16 è caduto mentre era in sella al suo amato bolide. La notizia si è immediatamente diffusa sul web e il silenzio social ha generato preoccupazione tra i numerosi follower del veronese. La prima a rompere gli indugi ed a far chiarezza su quanto era accaduto è stata Martina Nasoni.

La ragazza dal ‘cuore di latta’, via Stories, ha tranquillizzato i seguaci di Dal Moro: “Tranquilli, sta bene”.

In seguito lo stesso Daniele è intervenuto attraverso il profilo Instagram per sgomberare il campo da qualsiasi dubbio sulle sue condizioni di salute con un eloquente: “Ragazzi tutto ok, ho la pelle dura”. L’ex gieffino ha contestualmente ammesso di aver rischiato molto e che, in virtù della dinamica dell’ìncidente, gli è andata bene: "Ci ho quasi rimesso le penne".

Daniele Dal Moro e la videocamera distrutta dopo la brutta caduta

Tirano un sospiro di sollievo i fan di Daniele Dal Moro dopo che si erano diffuse voci sul brutto incidente in moto che avevano fatto temere il peggio. Nessuna conseguenza particolare per il ventinovenne che, attraverso un post pubblicato su Stories, ha ammesso di aver rischiato molto. Dal Moro ha poi pubblicato una serie di video che lo ritraggono mentre si allena intensamente in palestra e dai quali si evince che la caduta in moto non ha lasciato particolari segni.

Per il veronese, quindi, solo un grande spavento e la rabbia, come evidenziato da un commento social su una foto, per aver scoperto che la sua ‘Go Pro’ è andata distrutta nell’incidente: “C’era un filmato incredibile in moto e si è rotta dopo che quasi ci ho rimesso le penne”.

Un’affermazione che ha fatto arrabbiare alcuni amici di Daniele che l’hanno invitato a non farsi distrarre dalle telecamere. L’ex gieffino ha subito precisato che andava piano e che la videocamera ‘indossabile’ non ha alcun collegamento con l’accaduto.

Martina Nasoni preoccupata per il veronese dopo l'incidente: 'Devi andarci piano'

Superato il grande spavento Daniele Dal Moro è pronto per salire nuovamente in sella alla sua moto. L’ex gieffino ha riferito via Stories che nelle prossime ore avrà nuovamente a disposizione l’amato mezzo a due ruote e, soprattutto, che ha già acquistato una nuova videocamera.

Il ventinovenne veronese è stato immediatamente ‘richiamato’ ironicamente da Martina Nasoni che via social l’ha invitato a stare attento.

“Daniele devi andarci piano, ora riprendi la moto tua, fai quello che vuoi ma io ti ammazzo” - la sarcastica Stories che la vincitrice del GF 16 ha indirizzato al ventinovenne con il quale continua ad esserci un feeling speciale nonostante la love story stenti a decollare del tutto.