Da quando è finito il Grande Fratello 16, Martina Nasoni e Daniele Dal Moro hanno iniziato a frequentarsi. Nell'ultimo però sembra che tra i due qualcosa sia andato storto. In una diretta Instagram della vincitrice del reality-show, Martina e Daniele hanno avuto uno scontro.

Nel corso di una diretta social iniziata dalla giovane umbra per interagire con i suoi fan, Dal Moro ha iniziato a stuzzicare la gieffina. L'imprenditore veronese più che litigare sembrava intento a scherzare, ma la cosa sembra non essere stata vista allo stesso modo dalla Nasoni.

Dopo una risata del giovane, Martina senza peli sulla lingua si è scagliata contro il suo ex coinquilino: "Ma che ti ridi? Inizia a mettere la testa apposto. Non facciamo capire agli altri che sto nera".

Le parole della gieffina fin da subito hanno incuriosito i suoi follower. In un secondo momento Daniele ha invitato Martina a scendere a Roma per offrirle un gelato. Anche in questo caso la risposta della 'Ragazza dal cuore di latta' ha colto tutti di sorpresa: "Io non vengo da nessuna parte".

A quel punto i fan del duo hanno cercato di far tornare il sereno tra gli ex gieffini, invitando il ragazzo ad andare a Terni. D'altro canto l'imprenditore ha ribadito di non potersi muovere dalla Capitale, a causa del lavoro.

Mentre i fan pensavano che la lite fosse terminata, Daniele Dal Moro ha continuato a stuzzicare la 29enne. Le risate del gieffino hanno portato ad una nuova reazione stizzita della diretta interessata: "Daniele falla finita veramente, non sei spiritoso".

Cosa sia accaduto tra i due non possiamo saperlo, ma lo stato d'animo della vincitrice del reality era davvero pessimo.

Poco prima della fine della diretta, Daniele ha salutato tutti poiché ha ritenuto la situazione troppo tesa. A quel punto la Nasoni una volta rimasta sola con i suoi fan ha ribadito di essere tranquilla, ma che alcune cose vanno chiarite fin da subito.

Duro sfogo di Daniele

Martina Nasoni nel corso della diretta Instagram di ieri, ai fan che le hanno chiesto se fosse fidanzata con Daniele ha risposto con un due di picche.

La Nasoni ha riferito di aver solo intrapreso una frequentazione con il suo ex coinquilino, che però oggi sembra essere arrivata al termine. In queste ore Dal Moro ha dato luogo ad un duro e improvviso sfogo sul suo profilo Instagram: "Io ci ho provato". A chi siano riferite le parole non possiamo saperlo: alcuni fan hanno ipotizzato che siano rivolte agli haters. Il giovane infatti, è stato più volte accusato di aver iniziato la frequentazione con Martina solo per ottenere visbilità.

Al termine dello sfogo anche se senza un mittente, Dal Moro ha lanciato un messaggio ben preciso: "Meglio non rispondere e vivere nella riservatezza".