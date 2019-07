La serie televisiva di origini spagnole “Una vita” scritta da Aurora Guerra si arricchisce sempre di colpi di scena. Le anticipazioni degli episodi che verranno trasmessi sulla rete ammiraglia Mediaset tra qualche settimana, dicono che Blanca Dicenta e Diego Alday quando ritroveranno loro figlio Moises, faranno patire le pene dell’inferno a Ursula per averli fatti soffrire. Quest’ultima non appena sua figlia, e i fratelli Alday le lasceranno intendere che suo nipote in realtà è una sua invenzione, perderà completamente il controllo.

La darklady in preda ad un esaurimento nervoso, oltre a minacciare di morte Leonor Hildago per averle detto che Blanca ha partorito una creatura senza vita, tenterà di tagliarsi le vene.

Il ritrovamento di Moises, la Dicenta fa i conti con il suo passato

Le trame delle prossime puntate italiane, rivelano che Diego e Blanca dopo essere riusciti a ricongiungersi con il figlio Moises con l’aiuto di Samuel, si vendicheranno di Ursula per avergli sottratto il frutto del loro amore.

La Dicenta Junior e il cognato tenteranno di condurre alla pazzia totale la darklady, quando pretenderà di voler riavere il nipote. A quel punto Blanca farà credere alla madre di aver messo al mondo una bambina morta, ma non riuscirà a tranquillizzarla affatto. In particolare l’ex istruttrice oltre ad ordinare ai suoi cari di dovergli restituire Moises, preciserà che si tratta di suo figlio. Blanca e Diego riusciranno sempre di più nel loro intento, dopo aver fatto trovare ad Ursula il nome Aleksander scritto sui muri della sua abitazione, ovvero dell’uomo che avrebbe dovuto sposare prima di essere abusata da dei malviventi. L’ex istruttrice dopo aver ricordato il momento in cui venne ripudiata dal padre, scatenerà la sua ira contro Leonor.

Ursula punta un coltello contro Leonor, Blanca prova pietà per la madre

Precisamente durante una messa organizzata dal fratello di Samuel e Blanca per la falsa morte della loro erede, Ursula prenderà parte alla funzione religiosa dopo essere stata messa al corrente dai vicini, e perderà il senno della ragione. La darklady darà scandalo quando affermerà di aver visto Moises tra le braccia di una donna.

La Dicenta non appena si renderà conto che la sconosciuta che ha accusato aveva tra le mani la frutta, farà perdere le sue tracce per il forte imbarazzo. Ursula non si rassegnerà affatto, dato che pur avendo fatto una brutta figura pubblicamente, si scaglierà contro Leonor e la costringerà a dirle dove si trova suo nipote. Quest’ultima essendo stata avvisata da Blanca ribadirà alla darklady la versione della sua amica, dicendole che Moises in realtà non è mai esistito.

Purtroppo la scrittrice con le sue parole farà andare su tutte le furie la malvagia donna. Ursula infatti in preda all’euforia passerà alle maniere forti, visto che minaccerà la Hildago con un coltello. L’anziana Dicenta non appena tonerà in sé, si dirà disposta a mettere fine alla sua esistenza. Per fortuna la vedova di Jaime Alday non commetterà nessuna follia grazie all'intervento provvidenziale di Liberto, mentre Blanca anche se saprà che sua madre debba essere internata in un istituto mentale, inizierà a provare pietà quando la vedrà sempre più squilibrata.