Nell'ultimo periodo l'ex corteggiatore Manuel Galiano sta facendo discutere molto dopo aver rotto con Giulia Cavaglià ad appena un mese dalla fine del dating show di Mediaset Uomini e donne. Proprio in queste ultime ore, l'influencer Deianira Marzano ha punzecchiato un'altra volta l'ex corteggiatore, pubblicando delle foto su Instagram di lui in compagnia di un'altra ragazza. Queste foto hanno sono arrivate nel giro di poco tempo a molte persone, dando inizio ad un enorme critica da parte dei fan e aumentando le voci che Manuel avrebbe già dimenticato la Cavaglià per buttarsi in una nuova relazione d'amore.

Uomini e Donne: Manuel ha già dimenticato Giulia? Deianira Marzano mette nei guai l'ex corteggiatore

Non è ancora chiaro se Manuel avrebbe tradito veramente Giulia dopo la sua vacanza a Ibiza. Sicuramente, qualcosa sarà accaduto considerata la loro rottura così prematura, e le varie frecciatine che si sono scambiati sui social. Ciò nonostante, l'influencer Deianira Marzano ha pubblicato delle foto su Instagram che metterebbe ancora più in ombra l'ex corteggiatore.

Si trattano di informazioni non ufficiali, ciò nonostate pare che Manuel sarebbe stato beccato in compagnia di altre ragazze e, cosa ancora più grave, avrebbe fatto delle clamorose confessioni che hanno suscitato l'ira dei fan. Deianira Marzano sostiene di essere stata contattata da una ragazza dal viso coperto, che ha dichiarato cha Manuel ci avrebbe provato per tutta la sera con lei. Inoltre, secondo l'influencer, pare che Manuel non si sia mai confrontato finora con Giulia, facendo aumentare le voci che sia stata l'ex tronista a tradire Manuel, e non il contrario.

Deianira Marzano difende Giulia Cavaglià: 'Queste foto dimostrano il tradimento'

Ultimamente, l'influencer Deianira Marzano sembra essere particolarmente interessata alla vicenda che ha coinvolto Giulia e Manuel. Dopo aver pubblicato varie foto che dimostrerebbero che Manuel abbia tradito la bella torinese, ha anche voluto prendere le difese di Giulia. "A una donna di successo, bella, intelligente si avvicinano sempre uomini che vogliono solo succhiare energia e la stessa cosa è accaduto a Giulia.

Lui adesso si sta facendo gli affari suoi con altre donne. Queste foto lo dimostrano…”.

A quanto pare nonostante molti fan delusi dalla coppia, hanno preso la decisione di smettere di seguire la Cavaglià, c'è chi ancora crede in lei. E molto probabilmente Manuel deciderà di rispondere alla nota influencer per cercare di mettere a tacere le ultime indiscrezioni che piovono contro l'ex corteggiatore.

Insomma, anche se la relazione tra Manuel e Giulia è finita, l'ex coppia fa ancora discutere molto.

Non ci resta che attendere se Manuel romperà il silenzio a tal proposito.