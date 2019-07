Una nuova e appassionante puntata di 'Bitter Sweet, ingredienti d'amore' attende i numerosissimi fan della soap opera turca nel pomeriggio di mercoledì 10 luglio 2019, dove, stando alle anticipazioni, vedremo che Tarik finalmente, prendere coraggio e inviterà Fatos a teatro. I due però, si ritroveranno seduti proprio vicino a Engin e alla sua amica Adriana, creando non poco imbarazzo tra i protagonisti. Intanto Bulut, dopo essere stato ritrovato da Nazli e Ferit, è stato costretto a tornare a vivere a casa degli Onder, mentre la giovane cuoca sarà sfuggente con il suo datore di lavoro, nel timore di dover affrontare con lui la questione legata al bacio della notte prima. Riusciranno i due ad esternare i sentimenti che provano?

Pubblicità

Pubblicità

Bitter Sweet, spoiler del 10 luglio: Nazli evita Ferit

Sembra evidente che tra Nazli e Ferit stia nascendo qualcosa di importante ed entrambi stanno analizzando cosa sta succedendo tra loro. Dopo il bacio in notturna e la notte passata alla Villa, la Piran cercherà di evitare l'Aslan, nel timore che l'uomo possa ritornare a parlare di quanto avvenuto tra loro. Nazli infatti, nonostante senta crescere i sentimenti per Ferit, teme che il giovane imprenditore scopra la verità su Asuman prima che possa essere lei a confessarla e, per tale motivo, si allontanerà il più possibile dal suo datore di lavoro per fare chiarezza dentro di sé.

Pubblicità

Ferit noterà il comportamento sfuggente della Piran e non ne comprenderà del tutto il motivo, mentre Deniz, accantonata la storia con Alya, si riscoprirà innamorato della giovane cuoca.

Anticipazioni Bitter Sweet: Tarik invita Fatos a teatro ma si ritrova vicino a Engin

Gli spoiler sull'episodio in onda mercoledì 10 luglio, rivelano altre importanti novità riguardanti in particolare il simpatico autista Tarik. L'uomo infatti, riuscirà a trovare il coraggio di invitare la bella Fatos a teatro, grazie ai biglietti donati da Ferit.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

La ragazza accetterà dopo aver rifiutato in precedenza la stessa proposta fatta da Engin, con il quale non riesce a trovare un punto di incontro. Ironia della sorte però, Tarik e Fatos si ritroveranno a seguire lo spettacolo teatrale nei posti vicini ad Engin e alla sua amica Adriana, creando non poco imbarazzo tra di loro. Intanto Deniz, sembrerà aver capito che Nazli non corrisponde i suoi sentimenti e si troverà a parlare con il cognato Hakan proprio di amore e sentimenti.

Questo e molto altro nella puntata di Bitter Sweet in onda il 10 luglio 2019 su canale 5 a partire dalle 14,45. Ricordiamo che è possibile rivedere la puntata intera sul sito Mediaset play, dove sono disponibili anche numerose clip sui momenti salienti di quanto andato in onda.