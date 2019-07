Temptation Island 2019, condotto da Filippo Bisciglia, ne sta mostrando di tutti i colori. Nella puntata dell'8 luglio Katia ha espresso la volontà di spaccare letteralmente tutto, dopo avere visto il filmato del suo compagno in azione. Sabrina, nel frattempo, è sempre più vicina al suo tentatore Nicola. Tedde si è rivelato nervoso e non ha nascosto la gelosia verso la sua bella di 42 anni, lui di anni invece ne ha trenta e si sente inesperto rispetto all'amata. Come completeranno le coppie questa avventura ricca di tremende tentazioni?

Pubblicità

Pubblicità

Temptation Island 2019, Sabrina è attratta da Giulio

Giulio sta attirando a sé l'interesse, non solo platonico di Sabrina. D'altra parte l'avvenente giovane conosce l'arte della seduzione, avendo partecipato come corteggiatore al reality di Maria De Filippi Uomini e Donne. Il tentatore di Temptation Island 2019 sarebbe addirittura arrivato alla proposta di conoscersi, frequentandosi lontano dai riflettori.

Non è certo che Raselli provi la stessa attrazione di Sabrina, ma di sicuro Nicola desiderava un figlio da lei.

Pubblicità

Ora il trentenne è vittima della delusione ed è convinto che il loro rapporto si stia sgretolando. La tentazione supererà l'amore e manderà davvero all'aria una relazione?

Sabrina, di 42 anni, che di promesse matrimoniali ne ha già fatte due ed è quattro mamma quattro volte, oltre ad essere impegnata con Nicola, proporrà qualche altra cosa al tentatore ed ex corteggiatore Giulio Raselli?

La gelosia di Katia dopo avere visto il filmato

Una richiesta non prevista e, a luci rosse, è stata fatta da Massimo, già in crisi con Ilaria, a Elena.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Temptation Island

Quest'ultima è sempre più vicina fisicamente al suo tentatore che le ha chiesto di trascorrere una notte insieme. La giovane single probabilmente non avrebbe rifiutato, ma ma ha risposto con un laconico e ammiccante "Non si può".

Katia, ragazza di 25 anni che viene da Rimini, nel ‘Pinnetto’ ha visto Vittorio, suo compagno da oltre due anni, in un filmato. La fidanzata è letteralmente esplosa per gli atteggiamenti del compagno verso una delle tentatrici: la giovane ha minacciato di spaccare tutto, in preda della gelosia.

Andrea Filomena e Jessica Battistello di nuovo protagonisti

Andrea Filomena e Jessica Battistello, durante la terza puntata del reality Temptation Island hanno dato un'immagine non bella di loro: Alessandro ha chiesto il falò dopo che la donna ha reagito focosamente alle tentazioni e si vocifera inoltre che la coppia sia preventivamente scesa a patti, sarà vero?

Dagospia lo aveva segnalato già la scorsa settimana. Secondo il portale i due avrebbero complottato il modo giusto per racimolare denaro.

Pubblicità

L'autrice di Temptation Island Raffaella Mennoia, e Filippo Bisciglia, il conduttore, avrebbero smentito.

Jessica inoltre avrebbe affermato, con un post su Instagram, che il tempo mostrerà la verità: tra lei e Andrea non ci sarebbe finzione. La coppia comunque a Temptation Island non sta dando intanto una bella impressione ai fan del reality.