Stasera gran prima serata su Canale 5 con Temptation Island 6, il docu-reality sui sentimenti condotto da Filippo Bisciglia, che oramai è giunto alla sua quarta puntata.

Le cinque coppie rimaste "in corsa" all'interno dei villaggi, dovranno fare i conti con le incertezze che attanagliano le loro relazioni. Il primo ad affrontare la propria partner sarà Andrea; durante il finale di puntata di settimana scorsa, le ha chiesto il secondo Falò di Confronto Anticipato.

Pubblicità

Pubblicità

Il motivo? Il single Alessandro e il repentino, e anche abbastanza intimo, avvicinamento della sua Jessica a quest'ultimo; la ragazza si presenterà al confronto?

Quello tra Andrea e Jessica, però, non sarà l'unico Falò di Confronto Anticipato della puntata; un altro fidanzato dovrà fare i conti con la sua amata, chi sarà? Forse David, che durante un Pinnettu vedrà delle immagini della sua Cristina che lo sconvolgeranno, oppure Nicola, visto che la sua fidanzata Sabrina si sta avvicinando sempre di più al single Giulio.

Pubblicità

A Temptation Island tutto può succedere e per conoscere ogni dettaglio non vi resta che seguire insieme a noi la quarta puntata, a partire dalle 21.30 su Canale 5 e in contemporanea testuale qui su Blasting News.