Lo sceneggiato Bitter Sweet - Ingredienti d’amore che narra la tormentata storia d’amore tra Ferit Aslan e Nazli Piran, continuerà ad appassionare il pubblico per tutto il mese di agosto 2019. Le anticipazioni dell’ultimo appuntamento di questa settimana svelano che una nuova lite tra Hakan e la moglie Demet farà prendere un grosso spavento al piccolo Bulut. L’Onder andrà su tutte le furie quando scoprirà che la sua amata oltre a nascondergli di aver interrotto la sua gravidanza non gli ha affatto detto che era in stato interessante.

Per fortuna il losco imprenditore non arriverà ad alzare le mani alla consorte, grazie all'intervento di Ferit, Nazli, e Deniz, che si precipiteranno nel suo appartamento dopo l’avviso del bambino.

Riassunto puntata del 31 luglio

Oggi, mercoledì 31 luglio 2019, i telespettatori italiani hanno visto una nuova puntata della soap turca. Nella parte iniziale Nazli e Asuman hanno salutato Fatos prima di partire.

Intanto Deniz ha proposto a Ferit di vendere a lui la sua parte del ristorante. Fatos ha fatto sapere al musicista che le Piran stanno per lasciare Istanbul. Hakan è venuto a conoscenza che la persona che l’ha denunciato ha effettuato la chiamata da una cabina telefonica pubblica. Il fratello di Demet è salito sull'autobus diretto ad Antiochia e ha chiesto delle spiegazioni alla cuoca. Purtroppo Nazli ha detto a Deniz di voler andare via per riposarsi e riflettere per un anno.

È proprio così, l’ex fidanzato di Ayala non è riuscito a far cambiare idea alla chef. Subito dopo la Piran ha ricevuto una telefonata da Manami e ha appreso che Ferit è tornato sui suoi passi. Asuman ha convinto la sorella a non rinunciare al suo sogno, dicendole che farà tutto quello che può per correggere i suoi errori. Nazli e la sorella con il loro ritorno hanno reso felicissima Fatos. Successivamente Bulut ha chiesto allo zio Ferit di accompagnarlo al ristorante della Piran.

Il ricco imprenditore ha fatto presente alla sua socia di lavoro di non averla perdonata, non appena l’ha ringraziato per non aver chiuso la loro attività. Infine Engin mentre si trovava a cena fuori con Fatos, l’ha sorpresa regalandole una collana.

Anticipazioni episodio del 2 agosto: Bulut impaurito dalle urla di Hakan

Gli spoiler del quarantesimo episodio che verrà trasmesso su Canale 5 venerdì 2 agosto 2019, dicono che Demet farà i conti con la furia del marito Hakan.

Quest’ultimo dopo aver messo le mani sul responso medico che attesterà che sua moglie ha abortito grazie ad Asuman, sarà sul punto di aggredirla anche fisicamente. Le urla dell’Onder saranno così forti che terrorizzeranno il piccolo Bulut. Il bambino impaurito chiamerà subito Nazli e Ferit, dicendogli di raggiungerlo al più presto possibile. La cuoca e il suo socio di lavoro non si recheranno da soli nell'appartamento dei perfidi coniugi, visto che con loro ci sarà anche Deniz, e riusciranno ad impedire al losco imprenditore di aggredire la moglie. L’Aslan si scaglierà contro Hakan accusandolo di essere l’assassino di Demir e Zeynep, dicendogli di aver scoperto che qualcuno ha fatto manomettere i freni della vettura su cui viaggiavano i due sfortunati. Intanto l’ex fidanzato di Ayla avrà il timore che Ferit possa dire a Nazli che a svelargli il tradimento di Asuman è stato lui. In seguito l’Aslan continuerà ad essere distante dalla cuoca, visto che non riuscirà ancora a fidarsi di lei nonostante trascorreranno del tempo insieme a Bulut. Demet dopo aver rischiato di essere ferita dal marito, non riuscirà a stare tranquilla perché temerà ulteriori rappresaglie. Per concludere Hakan pur avendo negato di essere il colpevole della morte dei cognati, non potrà fare nulla per vietare a Ferit di portare con sé Bulut. L’architetto infatti convinto che l’Onder sia un assassino preferirà mettere al sicuro suo nipote, facendolo stare nella sua villa.