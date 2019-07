Le trame della serie televisiva Bitter Sweet - Ingredienti d’amore sono sempre più coinvolgenti. Negli episodi che il pubblico vedrà sulla rete ammiraglia Mediaset tra qualche settimana, Nazli Piran prima di raggiungere sull'altare Ferit Aslan si recherà dal suo fornitore di pesce e non riuscirà a sottrarsi alle grinfie di Demet. Quest’ultima dopo aver seguito la cuoca per impedirle di sposare il suo ex fidanzato, commetterà un orribile gesto, visto che la farà rimanere bloccata all'interno di una cella-frigorifero.

Fortunatamente la moglie di Hakan Onder non riuscirà nel suo intento, poiché la sua rivale in amore riuscirà a convolare a nozze con il suo socio di lavoro per merito di Deniz che le salverà la vita. Ferit quando apprenderà che sua moglie l’ha fatto attendere il giorno del loro matrimonio perché si trovava in grosso pericolo, temerà che i responsabili dell’accaduto siano gli Onder.

Demet tenta di uccidere la cuoca, Ferit rimane sconvolto

A breve i telespettatori italiani assisteranno ad una scena inaspettata, che vedrà protagonisti Ferit e Nazli.

Il ricco imprenditore si servirà del tradimento di Asuman, per costringere Nazli a sposarlo. L’obiettivo dell'Aslan sarà quello di riuscire ad ottenere l’affidamento del nipote Bulut. Demet non appena verrà a conoscenza della clamorosa novità, ovvero che il suo ex fidanzato convolerà a nozze con la cuoca, accecata dalla gelosia pedinerà la rivale proprio il giorno del lieto evento. La coinquilina di Fatos purtroppo mentre si troverà all'interno di una pescheria per effettuare degli ordini per il suo ristorante, non troverà nessuna via d’uscita, perché la moglie di Hakan la rinchiuderà in una cella frigorifera.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Intanto Ferit attenderà a lungo la sua promessa sposa in chiesa, e si convincerà che abbia deciso di non rispettare il loro accordo. Per fortuna grazie all'aiuto di Asuman e Fatos, la socia di lavoro di Manami e dell’Aslan non morirà assiderata, dato che verrà messa in salvo da Deniz.

Ferit quando scoprirà che Nazli si è recata a casa del musicista invece di diventare sua moglie, andrà su tutte le furie e non le darà nemmeno modo di spiegare il motivo della sua improvvisa sparizione.

A quel punto la Piran e l’Aslan si scambieranno i voti nuziali. Il giorno seguente quest’ultimo farà una doccia gelata alla sua amata con l’intento di farle abbassare la temperatura corporea, visto che la giovane si renderà conto di avere la febbre alta. Successivamente lo zio di Bulut rimarrà sconvolto poiché il pescatore Selami gli farà visita, e affermerà che la Piran ieri ha rischiato la vita per essere rimasta rinchiusa per diverse ore nel frigorifero del suo negozio.

L'Aslan minaccia gli Onder, il cognato di Deniz prepara una nuova trappola

Ferit dopo aver ascoltato le parole dell’anziano signore, sospetterà che qualcuno potrebbe aver tentato di uccidere la cuoca, e non esiterà a provocare gli Onder. Il ricco imprenditore farà vedere a Demet e Hakan la richiesta fatta al giudice per potersi ricongiungere con suo nipote. Inoltre l’architetto sottolineerà ai suoi nemici che gliela farà pagare se dovesse fare del male a sua moglie.

Con il suo atteggiamento l’Aslan dimostrerà di aver iniziato a pensare che ad attentare alla vita di Nazli siano stati i coniugi Onder. Nel contempo Demet stanca di essere minacciata in continuazione dal marito, sceglierà di essere sincera, visto che gli confesserà di essere colei che ha rapito la Piran. La sorella di Deniz preciserà ad Hakan di aver tentato di sabotare la cerimonia nuziale di Ferit e Nazli, per impedire al suo ex fidanzato di impossessarsi del 48% delle azioni dei defunti Demir e Zeynep: a gran sorpresa l’Onder sarà tranquillo, e non solo, dato che addirittura dirà alla moglie di essere disposto a fare il possibile per non farla finire in prigione. Il losco imprenditore manterrà la promessa fatta alla sua amata, infatti subito dopo corromperà con del denaro un giovane, ordinandogli di assumersi la responsabilità dell’incidente che ha avuto Nazli. Infine l’Onder preparerà una nuova trappola contro Ferit servendosi ancora una volta della complicità del suo fidato scagnozzo Bekir.