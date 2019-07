Le puntate della serie televisiva “Bitter Sweet - Ingredienti d’amore” in programmazione ad agosto 2019, terranno il pubblico con il fiato sospeso. Le anticipazioni segnalano che Ferit Aslan dopo essersi reso conto che l’unica soluzione per far allontanare suo nipote dagli Onder è quella di farsi una famiglia, chiederà a Nazli Piran di sposarlo. Agendo in tale maniera, il ricco imprenditore vorrà dimostrare al giudice di non avere tante relazioni sentimentali, come gli hanno fatto credere Demet e Hakan durante i due processi che ha perso.

La cuoca pur non essendo riuscita a farsi perdonare dallo zio di Bulut per avergli nascosto il tradimento della sorella Asuman, accetterà di convolare a nozze con l’uomo, per rendere finalmente felice il bambino.

Ferit non si fida di Nazli, Hakan fa uccidere Resul

Dagli spoiler degli episodi che verranno trasmessi su Canale 5 le prossime settimane, precisamente ad agosto 2019, si evince che Ferit non vorrà proprio farsi scappare Nazli.

Il ricco imprenditore troverà il modo per riavvicinarsi alla Piran, diventando socio di lavoro della giovane. Ebbene sì, la coinquilina di Fatos gestirà il suo ristorante con la sua amica Manami, e con il suo ex titolare. Proprio quando tutto sembrerà andare per il verso giusto, l’Aslan metterà un punto al suo rapporto con Nazli. In particolare l’architetto verrà a conoscenza tramite Deniz che è stata Asuman a fotografare la copia del documento redatto dal defunto Demir.

Ferit non appena la Piran confermerà di aver protetto la sorella, profondamente deluso dal suo comportamento deciderà di chiudere la loro attività. La chef non avendo nessuna possibilità per farsi perdonare dall’Aslan saluterà tutti i suoi amici, e si appresterà a trasferirsi ad Antiochia con Asuman. Grazie a Deniz che convincerà il suo amico a non distruggere il sogno della cuoca, le Piran rimarranno a Istanbul.

A quel punto il piccolo Bulut organizzerà un incontro con Ferit e Nazli, approfittando di una gita scolastica. Il piano del bambino sembrerà andare bene, ma purtroppo l’Aslan continuerà a non fidarsi della Piran. In seguito Ferit farà una scoperta terribile, perché il suo fidato meccanico dopo aver controllato la vettura che ha causato la morte di Demir e Zeynep, gli dirà che è stata sabotata il giorno della tragedia.

Sin da subito l’Aslan concentrerà i suoi sospetti su Hakan, visto che crederà che sia stato lui ad organizzare la morte dei suoi cari: quest’ultimo riuscirà a cancellare ogni traccia della sua responsabilità nella sciagura, al tal punto da far uccidere Resul, il vero sabotatore dell’auto incidentata.

L'Aslan chiede la mano della Piran, gli Onder e Deniz senza parole

Nel frattempo l’Onder tenterà più volte di fare del male alla moglie Demet, per tutte le menzogne che gli ha raccontato, ma soprattutto a fargli perdere le staffe sarà la scoperta dell’aborto.

Ferit approfitterà dell’occasione per far allontanare suo nipote dal malvagio uomo ma soltanto momentaneamente, per non aver vinto la causa dell’affido del minore. Successivamente ci sarà una clamorosa svolta, visto che l’Aslan deciso a ricongiungersi in modo definitivo con Bulut, farà una proposta di matrimonio a Nazli. Il ricco imprenditore quando la cuoca gli dirà di aver bisogno di tempo per potergli dare una risposta, le farà notare il fatto che suo nipote si è allontanato da lui anche a causa sua. Nel frattempo Deniz oltre a non riuscire a credere che suo cognato Hakan sia l’assassino di Demir e Zeynep, inviterà l’Aslan a perdonare la Piran. La coinquilina di Fatos accetterà di diventare la moglie di Ferit quando Bulut le ribadirà ancora una volta di voler vivere con lei e suo zio, ma pretenderà che il suo promesso sposo le chieda la mano in un modo romantico. L’Aslan dopo aver dichiarato il suo amore alla Piran, purtroppo farà un passo indietro, dato che non appena le darà l’anello di fidanzamento, preciserà che si tratta soltanto di una finzione. Ferit continuerà a portare avanti la messinscena, facendo credere a tutti i suoi amici che lui e Nazli sono una vera coppia. L'Aslan dichiarerà il suo amore alla Piran durante una conferenza stampa, facendo rimanere senza parole Hakan, Demet, e Deniz.