Guai in vista per Nazli Piran e Ferit Aslan, i personaggi che stanno facendo sognare con le loro avventure i fan della soap Bitter Sweet - Ingredienti d’amore la cui versione originale è intitolata Dolunay. Nei prossimi appuntamenti in programmazione sulla rete ammiraglia Mediaset ad agosto 2019 ci sarà l’ingresso di Burak, un ragazzo al servizio di Demet che, dopo essere riuscito a farsi assumere al ristorante della cuoca e del ricco imprenditore, diventerà di fondamentale importanza per la moglie di Hakan Onder. Il giovane impostore, oltre a rovinare la reputazione della sorella di Asuman, aiuterà la sorella di Deniz a sabotare le nozze del suo ex fidanzato.

Ferit scopre il tradimento di Asuman, la moglie di Hakan ingaggia Burak

Presto Nazli aprirà finalmente il suo ristorante con la collaborazione dei suoi soci, Manami e Ferit. In seguito quest'ultimo rimarrà profondamente deluso dalla cuoca per colpa di Deniz. Il musicista, quando capirà che la Piran si è innamorata del suo amico, si vendicherà facendo sapere al ricco imprenditore che a far avere agli Onder il documento redatto da Demir è stata Asuman.

L’Aslan, proprio nel momento in cui si era riavvicinato alla figlia di Kemal, non la prenderà affatto bene decidendo di chiudere il locale che gestiscono insieme. Fortunatamente Ferit rinuncerà a rovinare la carriera lavorativa di Nazli facendo dietrofront proprio nel momento in cui la diretta interessata sarà sul punto di lasciare Istanbul con la sorella. Dopo qualche giorno l’Aslan farà una scoperta sconvolgente riguardante la morte di Demir e Zeynep.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

L’architetto apprenderà dal suo meccanico che i suoi cari sono passati a miglior vita perché la vettura su cui viaggiavano era stata manomessa. Intanto Demet, decisa ad impedire alla cuoca di intraprendere una relazione sentimentale con il suo ex fidanzato, ingaggerà un giovane neo-laureato, Burak, per tenere sotto controllo i due piccioncini. Quest’ultimo riuscirà a farsi assumere al ristorante della Piran come cameriere per spiare Nazli e Ferit e svelare alla moglie di Hakan tutto ciò che accade nell’attività.

L’Aslan ufficializza il suo imminente matrimonio, Demet sequestra la Piran

Successivamente la sorella di Deniz passerà alle maniere forti dato che ordinerà al suo complice di sabotare un pranzo che verrà giudicato da un critico gastronomico famoso con l’intento di far fallire la cucina della cuoca. Alla fine Demet riuscirà nel suo intento visto che Nazli, dopo aver fatto una pessima figura con i suoi clienti per la presenza di troppo sale in un suo piatto preparato appositamente per uno chef gourmet, cadrà in preda alla disperazione totale quando apprenderà di essere stata criticata anche sui giornali.

Il fallimento della Piran farà esultare di gioia la sorella di Deniz che non riuscirà a trattenere le sue risate quando metterà le mani sull’articolo diffamatorio. Dopo l’annuncio di Ferit che farà sapere in pubblico che presto diventerà il marito di Nazli, senza svelare che in tale modo potrà ottenere l’affidamento del nipote Bulut, la moglie di Hakan continuerà a servirsi di Burak. Quest’ultimo farà sapere a Demet che Nazli si recherà in una pescheria il giorno prima delle nozze. L’avviso del losco cameriere consentirà alla moglie dell’Onder di dare inizio alla sua vendetta poiché, decisa a tutti i costi a riprendersi l’Aslan, approfitterà di un momento di distrazione del fornitore Selali per rinchiudere la sua rivale in amore all’interno di una cella frigorifera. Cosa accadrà? La cuoca riuscirà a salvarsi e a sposare l’Aslan? Non resta che attendere ulteriori approfondimenti sullo sceneggiato.