Torna lo spazio dedicato a Beautiful, la soap opera scritta da Bradley Bell in onda da lunedì a venerdì su Canale 5. Nelle puntate americane in onda luglio su Cbs, Thomas Forrester e Hope Logan riusciranno a diventare marito e moglie nonostante diversi intoppi come la piccola Phoebe.

Beautiful: Hope chiede a Steffy di farle da damigella d'onore

Le anticipazioni di Beautiful, tratte dalle puntate americane in onda attualmente su Cbs, si soffermano sulle nozze di Hope e Thomas.

Tutto avrà inizio quando la Logan chiederà a Steffy di farle da damigella d'onore in quanto vuole sposare Thomas al più presto per dare una madre al piccolo Douglas. La figlia di Brooke, infatti, anticiperà la data della cerimonia, dopo aver visto il bambino terrorizzato dalla visione del fantasma in camera sua. Peccato che sia tutto un piano organizzato dal suo spietato padre, disposto a tutto pur di sposare la fidanzata.

Brooke e Liam contrari alle nozze

Tuttavia Brooke e Liam saranno del parere contrario. La moglie di Ridge, farà di tutto pur impedire alla figlia di raggiungere l'altare con Thomas, in quanto lo ritiene una persona molto pericolosa per l'incolumità della congiunta. Lo stilista e Steffy, invece, non vedranno l'ora di vedere i due giovani sposati.

La Logan accusa dei tentennamenti prima dell'evento

Le trame americane di Beautiful, in onda in Italia tra un anno, svelano che giungerà il tanto atteso lieto evento a casa Forrester.

Durante la cerimonia, Thomas e Douglas intratterranno gli invitati indossando gli abiti da cerimonia mentre Brooke aiuterà Hope ad indossare l'abito bianco in camera da letto, dove tenterà di aprirle gli occhi sulle manipolazioni del fratello di Steffy.

Intanto nella casa sulla scogliera, Kelly, Phoebe e la loro madre si faranno belle insieme a Liam che dimostrerà di avere invece la morte nel cuore.

Una volta arrivato nel salone delle feste, lo Spencer lancerà un'occhiataccia indirizzata al rivale, dove lo inviterà a non far soffrirà l'ex moglie. Nel frattempo la Logan accuserà dei tentennamenti un attimo prima di iniziare la passerella in quanto si sente in obbligo di sposare il Forrester solo per Douglas. La madre, a questo punto, le rammenterà che diventerà la consorte del fratello di Steffy e non la madre di Douglas.

Phoebe chiama 'mamma' la figlia di Brooke

Tuttavia la Logan arriverà all'altare nonostante un piccolo ritardo sulla tabella di marcia. Infatti si presenterà radiosa davanti a Carter per pronunciare il suo sì a Thomas. Ma ecco che una piccola interruzione potrebbe mettere tutto in forse. Phoebe chiamerà la figlia di Brooke 'mamma' nel momento dello scambio dei voti, tanto da farla rimanere di stucco almeno per un attimo.

Peccato che questo non impedisca al Forrester di mettere l'anello al dito al madre di Beth.