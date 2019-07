Le anticipazioni della famosa soap opera iberica Una vita riservano diverse novità interessanti per i telespettatori affezionati. Nelle prossime puntate della telenovela, durante la festa patronale di Cabrahigo, Ramon, interpretato dall'attore Juanma Navas, avrà il ruolo di ospite d'onore e dovrà esporsi con un discorso pubblico nel corso del particolare evento. Inizialmente, Ramon non vorrà accettare l'onorevole proposta, ma in un secondo momento si farà convincere da sua moglie Trini. Poi l'uomo si pentirà, ma sarà ormai troppo tardi per cambiare decisione.

I Palacios tornano a calle Acacias

Nelle prossime puntate di Una Vita, Ramon e Trini, al ritorno da Cabrahigo, si recheranno a calle Acacias insieme a Lolita ed Antoñito. Quest'ultimo affitterà una macchina per l'occasione. In seguito, durante il viaggio di ritorno al paesello, i Palacios avranno un'incidente inaspettato, poiché l'auto uscirà improvvisamente fuori strada. In seguito all'incidente, Antoñito dovrà passare una notte in ospedale e poi sarà costretto a camminare per qualche giorno con l'aiuto di un bastone a causa della ferita ad una gamba.

Successivamente, Antoñito non si scoraggerà e per passare il tempo si dedicherà alla creazione di un particolare oggetto, in grado di pulire il vetro della macchina e che faccia in modo che le persone possano evitare sgradevoli incidenti, ossia un 'tergicristalli'.

Antoñito mente a Ramon

Antoñito sarà notevolmente preso dal suo nuovo progetto, pertanto inizierà a mentire a Ramon ed evidenzierà notevolmente il suo malessere.

Così facendo, il ragazzo otterrà ulteriori giorni di ferie e costringerà il padre a lavorare al suo posto con i clienti delle macchinette per il caffè. Nel frattempo, Trini si accorgerà delle bugie che sta raccontando Antoñito e sarà parecchio turbata, per questo motivo gli darà 48 ore di tempo per terminare la realizzazione dell'oggetto. Frattanto, la donna penserà che l'arnese in realtà non sia utile.

Successivamente Trini confesserà tutta la verità a Ramon, l'uomo scoprirà dunque che suo figlio le ha mentito e Trini gli consiglierà di punirlo immediatamente per il suo atteggiamento poco responsabile e immaturo.

Dove guardare in streaming online le puntate di Una Vita

In attesa che vengano trasmessi i nuovi episodi di Una Vita, è possibile rivedere in streaming on line alcune delle puntate già andate in onda in televisione, registrandosi gratuitamente al sito dedicato MediasetPlay.it.

Oltre alle puntate della serie spagnola, sulla piattaforma apposita si possono trovare alcuni video interessanti sugli spoiler relativi alle trame di Una Vita.