Nel corso degli episodi di Bitter Sweet-Ingredienti d'amore che andranno in onda nelle prossime settimane, Ferit e Nazli si ritroveranno a prendere una decisione che potrebbe cambiare le rispettive vite. Aslan, dopo aver scoperto di essere stato ingannato da Asuman nella vicenda della foto del documento scattata di nascosto, e soprattutto che la chef non gli ha mai detto la verità, farà fatica a perdonare la sua ex dipendente.

Inoltre, portando avanti le sue indagini personali, l'imprenditore capirà che dietro la morte di Demir e Zeynep c'è lo zampino di Hakan, ma non avrà le prove per dimostrarlo. A questo punto Ferit, per ottenere nuovamente la custodia di Bulut, deciderà di stringere un patto con Nazli, chiedendole di sposarlo per far sì che il giudice possa rivedere la sua sentenza sull'affidamento del bambino. La giovane, dopo averci riflettuto a lungo, alla fine accetterà la proposta.

Bitter Sweet spoiler: Ferit chiede a Nazli di diventare sua moglie

Solo Engin e Fatos saranno a conoscenza del fatto che il matrimonio tra Nazli e Ferit sarà solo di facciata, allo scopo di convincere il giudice ad affidare Bulut allo zio. Il manager, facendo leva sui sensi di colpa di Nazli per il comportamento scorretto della sorella, chiederà alla donna di stringere un accordo con lui.

Entrambi dovranno convolare a nozze, facendo credere a tutti che si tratta del coronamento del loro amore.

In realtà, solo loro sapranno che questo è un compromesso che non avrà alcun risvolto sentimentale e che servirà soltanto per strappare il bambino dalle grinfie dei perfidi coniugi Onder. Aslan, infatti, dopo aver scoperto che la sorella e il cognato sono stati assassinati per volontà di Hakan, sarà più determinato che mai ad allontanare il bambino dal malvagio zio e dalla moglie Demet.

Nel frattempo Onder, per evitare di essere smascherato, farà sì che la colpa dell'incidente mortale dei genitori di Bulut ricada sull'innocente Celal, il quale non potrà raccontare la verità perché verrà assassinato da Resul, colui che ha realmente sabotato l'automobile.

Dolunay: Nazli accetta di convolare a nozze con Ferit per il bene di Bulut

Dopo aver valutato attentamente la proposta di Ferit, Nazli deciderà di accettarla. La Piran, dunque, diventerà l'adorata moglie dell'imprenditore agli occhi di tutti, e per dare maggiore credibilità all'imminente matrimonio, entrambi faranno sapere di essersi riavvicinati dopo aver superato la crisi relativa alla scoperta delle oscure trame di Asuman.

Ferit organizzerà anche una conferenza stampa per comunicare che presto si sposerà con Nazli, anche se la coppia ben presto sarà chiamata a fare i conti con Deniz (ancora innamorato della chef) e con Demet. Quest'ultima, come si apprende dalle anticipazioni, farà di tutto per mettere i bastoni tra le ruote ai due promessi sposi, puntando a far saltare le nozze.