Le anticipazioni di Bitter Sweet, relative ai nuovi episodi che verranno trasmessi nelle prossime settimane di programmazione su Canale 5 si soffermano ancora su Nazli e Ferit. Infatti, il rapporto dei due cambierà non appena l'uomo scoprirà che la chef gli ha nascosto l'imbroglio di Asuman. Tuttavia, anche Demet avrà una pesante litigata con Hakan, questo evento spaventerà moltissimo Bulut.

Bitter Sweet: Ferit scopre che Nazli gli ha nascosto la verità

Le puntate di Bitter Sweet, riguardanti le puntate in onda da lunedì 29 luglio a venerdì 2 agosto 2019 annunciano che nel bel mezzo dell’inaugurazione del ristorante, Ferit chiederà a Nazli se vuole ballare, ma nel salone affollato dei consumatori Deniz osserverà da lontano tutta la scena con attenzione, nutrendo così un detestabile odio e non resistendo alla veduta dei due insieme comunicherà agli amici di dover rientrare a casa.

Tuttavia, quest'ultimo in preda alla rabbia, deciderà di mettere in atto quello che si era promesso di non fare mai: Deniz spedirà una chiavetta usb di Demet a Ferit per fargli conoscere tutta la verità. Ferit si arrabbierà e deciderà di mettere in vendita il ristorante di Nazli e Manami.

Asuman non riuscirà ad accettare le ripercussioni dei suoi comportamenti e dunque farà tutto il possibile per far capire a Ferit che Nazli non ha colpe, e che il ristorante deve rimanere in possesso della sorella.

Nel frattempo Nazli penserà che ritornare ad Antiochia, la sua città natale, con la sorella sia la cosa più opportuna che possa fare in questo lasso di tempo. Nazli, lasciando tutti a bocca aperta, sceglierà di partire immediatamente con la sorella per Antiochia per un anno circa, così da avere la forza di riprendersi da tutto quello che è accaduto: a quel punto, Ferit vista le decisione severa di Nazli, deciderà di non vendere più il ristorante.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Manami riuscirà a chiamare in tempo Nazli per metterla al corrente della bella notizia e la convincerà a ritornare a casa: il ristorante quindi sarà così ancora di proprietà delle due donne. Purtroppo, Ferit sarà ancora molto deluso e arrabbiato con Nazli, per questo motivo Manami cercherà di farli riavvicinare organizzandogli una riunione lavorativa, ma l’incontro sembrerà non portarli alla riconciliazione.

Spoiler Bitter Sweet: Bulut spaventato dalla furiosa litigata di Demet e Hakan

Fortunatamente il piccolino della famiglia, Bulut, avrà già una bella idea in mente. Intanto, Ferit avrà deciso di togliere l’auto di Demir dal posteggio dell’azienda, quando all'improvviso un dettaglio coglierà nel segno l'occhio dell’uomo addetto allo spostamento. Successivamente, ci sarà una lite tra Hakan e Demet, in quanto lei ha abortito senza averlo messo prima al corrente della gravidanza di suo figlio, ad ascoltare la discussione ci sarà Bulut, che impaurito telefonerà a Nazli e Ferit.

Poco dopo tutti correranno dal piccolo, incluso Deniz. Hakan e Ferit litigheranno, pensando che Hakan sia stato coinvolto nel brutto incidente della macchina.

Per finire, le trame di Bitter Sweet che riguardano le puntate in onda dal 29 luglio al 2 agosto, ci segnalano che Deniz sarà molto nervoso, perché avrà paura che Ferit possa raccontare tutto a Nazli. Ferit non riuscirà ancora a perdonare totalmente Nazli per quello che ha fatto, anche se trascorreranno delle ore insieme grazie all'idea di Bulut.

Demet sarà sempre più impaurita dal comportamento di Hakan che sarà sempre più assetato di vendetta.